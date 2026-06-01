Chuỗi cung ứng mong manh đặt ngành nước hoa toàn cầu trước nhiều thách thức

Theo tờ Le Monde (Pháp), đằng sau những chai nước hoa sang trọng bày bán tại các cửa hàng mỹ phẩm trên thế giới là một chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng chịu nhiều sức ép từ xung đột địa chính trị, biến đổi khí hậu và những bất ổn kinh tế.

Các chuyên gia cảnh báo ngành công nghiệp nước hoa đang bước vào giai đoạn đầy thách thức khi nguồn nguyên liệu trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Các doanh nghiệp trong ngành cho biết tác động của các cuộc khủng hoảng quốc tế hiện không còn giới hạn ở lĩnh vực năng lượng hay vận tải mà đã lan tới cả những ngành tưởng chừng rất xa như sản xuất nước hoa.

Một ví dụ điển hình là những căng thẳng gần đây tại khu vực Trung Đông. Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/4 lượng dầu mỏ đường biển toàn cầu - có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành nước hoa.

Khi lưu thông hàng hải bị gián đoạn, giá năng lượng và chi phí vận chuyển tăng lên, kéo theo giá thành sản xuất nhiều nguyên liệu dùng trong ngành hương liệu.

Nguyên nhân là khoảng 70-90% thành phần sử dụng trong ngành nước hoa hiện nay là các hợp chất tổng hợp, trong đó nhiều loại được sản xuất từ những chuỗi hóa dầu. Vì vậy, bất kỳ biến động nào của giá dầu và khí đốt đều có thể tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất nước hoa.

Không chỉ phụ thuộc vào công nghiệp hóa dầu, ngành nước hoa còn dựa vào mạng lưới nguyên liệu tự nhiên trải rộng khắp thế giới.

Từ hoắc hương của Indonesia, cam bergamot của vùng Calabria thuộc Italy, hoa hồng Bulgaria, hoa nhài Ai Cập đến vani Madagascar, mỗi thành phần đều gắn với một vùng sản xuất riêng và chịu tác động trực tiếp từ tình hình chính trị, khí hậu cũng như điều kiện kinh tế địa phương.

Xung đột tại Ukraine là một ví dụ rõ nét. Trước năm 2022, nước này là một trong những nhà sản xuất hạt rau mùi lớn trên thế giới, nguyên liệu được sử dụng trong nhiều loại nước hoa nhờ hương thơm tươi mát đặc trưng.

Chiến sự đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu, đồng thời kéo theo cuộc khủng hoảng năng lượng khiến giá cồn, dung môi và nhiều hợp chất hóa học tăng mạnh trên toàn châu Âu.

Trong khi đó, nhiều nguyên liệu quý của ngành nước hoa lại đến từ các khu vực thường xuyên bất ổn.

Nhũ hương và mộc dược được khai thác chủ yếu tại Yemen, Somalia và Oman. Nhựa galbanum - nguyên liệu tạo hương xanh đặc trưng - lại tập trung ở Iran và Afghanistan.

Những bất ổn chính trị kéo dài cùng các lệnh trừng phạt quốc tế khiến nguồn cung các nguyên liệu này ngày càng khó dự đoán.

Dây chuyển đóng gói thủ công của xưởng sản xuất nước hoa Fragonard tại Grasse. (Ảnh: Nguyễn Thu Hà/TTXVN)

Tại Haiti, quốc gia hiện cung cấp khoảng 50% sản lượng cỏ hương bài (vetiver) của thế giới, tình trạng bất ổn an ninh và hoạt động của các băng nhóm vũ trang thường xuyên làm gián đoạn thu hoạch và vận chuyển.

Trong khi đó, Madagascar - nguồn cung 70-80% sản lượng vani toàn cầu - liên tục phải đối mặt với bão nhiệt đới, đầu cơ thương mại và áp lực đất đai. Chỉ một cơn bão lớn cũng có thể khiến nguồn cung vani sụt giảm mạnh và giá tăng đột biến trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang trở thành một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với ngành nước hoa. Hạn hán, nhiệt độ tăng cao, mưa bất thường và thiên tai ngày càng thường xuyên không chỉ làm giảm sản lượng mà còn ảnh hưởng tới chất lượng nguyên liệu.

Một số nghiên cứu cho thấy hàm lượng hợp chất tạo hương tự nhiên trong vani Madagascar đang giảm dần so với trước đây.

Theo giới chuyên môn, nếu xu hướng này tiếp diễn, ngành nước hoa có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào các nguyên liệu tổng hợp tiêu chuẩn hóa. Điều đó giúp bảo đảm nguồn cung nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất đi sự đa dạng và bản sắc riêng của các mùi hương truyền thống gắn với từng vùng đất.

Trước những rủi ro ngày càng gia tăng, nhiều tập đoàn nước hoa đang điều chỉnh chiến lược. Bên cạnh việc xây dựng kho dự trữ nguyên liệu cho từ 1-3 năm sản xuất, các doanh nghiệp cũng tích cực tìm kiếm nguồn cung mới tại những khu vực được đánh giá ổn định hơn.

Madagascar, Ấn Độ và một số quốc gia Đông Phi đang nổi lên như những địa bàn thay thế cho các vùng sản xuất truyền thống.

Song song với đó, ngành nước hoa cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo rủi ro. Các nền tảng phân tích chuyên dụng hiện cho phép theo dõi biến động giá nguyên liệu, đánh giá nguy cơ địa chính trị và mô phỏng tác động của biến đổi khí hậu trong 5 năm, 10 năm hoặc 15 năm tới.

Theo các nhà sản xuất, công việc tìm kiếm nguyên liệu ngày nay không còn đơn thuần là hiểu biết về cây cỏ hay hương liệu. Người làm nghề phải đồng thời theo dõi diễn biến chính trị, kinh tế và môi trường trên phạm vi toàn cầu để bảo đảm tính ổn định của chuỗi cung ứng./.

