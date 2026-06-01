AfDB cảnh báo xung đột Trung Đông gây sức ép lên tăng trưởng của châu Phi

Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) dự báo tăng trưởng kinh tế của một số nước châu Phi cũng như của cả châu lục này sẽ chậm lại trong năm 2026 do tác động từ xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao và áp lực đối với ngân sách nhà nước gia tăng.

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn chuyên trang phân tích kinh tế vùng Vịnh AGBI về triển vọng kinh tế châu Phi năm 2026 được AfDB công bố gần đây cho biết, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Ai Cập dự báo sẽ giảm xuống 4% trong năm 2026 từ mức 4,4% trong năm 2025.

Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của quốc gia Bắc Phi này được kỳ vọng sẽ phục hồi lên 4,3% vào năm 2027.

Theo AfDB, đà tăng trưởng chậm lại chủ yếu xuất phát từ các biện pháp thắt chặt chi tiêu công mà Chính phủ Ai Cập triển khai nhằm giảm bớt tác động của xung đột khu vực đối với tài khóa nhà nước và lạm phát.

Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hồi tháng 3 cho biết hóa đơn nhập khẩu khí đốt của nước này đã tăng thêm khoảng 1 tỷ USD mỗi tháng kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng Hai.

Chi phí năng lượng gia tăng đang tạo thêm áp lực đối với cán cân thanh toán cũng như ngân sách của Cairo.

Đối với Maroc, AfDB dự báo tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ mức 4,7% trong năm 2025 xuống còn 4,2% trong năm 2026 trước khi nhích lên 4,3% vào năm 2027.

Tổ chức này cho rằng giá năng lượng tăng cao do xung đột khu vực sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và tiêu dùng của Maroc.

Ở quy mô toàn châu lục, AfDB dự báo tăng trưởng GDP thực tế của châu Phi sẽ giảm nhẹ xuống 4,2% trong năm 2026 trước khi phục hồi lên 4,4% vào năm 2027.

Theo AfDB, mức độ tác động của xung đột đối với tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô sẽ phụ thuộc lớn vào thời gian kéo dài của các gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, cũng như ảnh hưởng của chúng đối với giá năng lượng và phân bón.

Các dự báo hiện nay được xây dựng trên giả định xung đột chỉ kéo dài từ hai đến ba tháng./.

