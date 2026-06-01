Hà Nội đề xuất chi 6.423 tỷ đồng hỗ trợ người dân chuyển đổi sang xe điện

Tại Kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII dự kiến diễn ra ngày 2/6 tới, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Theo Tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự thảo Nghị quyết được xây dựng nhằm thực hiện Điểm G, Khoản 1, Điều 13 trong Luật Thủ đô năm 2026, đồng thời tạo cơ sở triển khai các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và từng bước hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Dự thảo Nghị quyết gồm 4 chương, 12 điều; trong đó, nhóm chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch gồm nhiều nội dung đối với người dân, doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đơn vị cung cấp dịch vụ công ích.

Cụ thể, đối với cá nhân chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh, ngân sách thành phố dự kiến hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe môtô, xe gắn máy; riêng hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ 100%.

Đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi, xe buýt khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh và tiếp tục sử dụng biển số định danh đã cấp, dự thảo Nghị quyết đề xuất hỗ trợ 100% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số.

Một số phương tiện phục vụ công ích, xe cứu thương, xe bưu chính, xe vận tải học sinh và một số loại hình vận tải hành khách khác được đề xuất hỗ trợ 50% lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh.

Dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất hỗ trợ 30% lãi suất vay vốn ngân hàng thương mại đối với khoản vay đầu tư phương tiện giao thông xanh của các đơn vị, tổ chức thuộc diện được hỗ trợ; đồng thời cho phép tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Hà Nội và Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, dự thảo Nghị quyết đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền đối với người dân sinh sống trong khu vực Vành đai 1 và hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thành phố khi chuyển đổi xe môtô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch.

Tại các điểm lên xuống của tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông, người dân dễ dàng thuê xe máy điện để di chuyển theo nhu cầu. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Theo đó, người dân thuộc diện đủ điều kiện được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng tối đa không quá 5 triệu đồng; hộ nghèo được hỗ trợ tối đa 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng; hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng. Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ một lần tương ứng với một phương tiện.

Bên cạnh các chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện, dự thảo Nghị quyết còn đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt cho người dân khi di chuyển trong khu vực Vành đai 1 trong thời gian một năm.

Thời điểm áp dụng cụ thể sẽ do Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phù hợp với tiến độ công bố vùng phát thải thấp, khả năng cân đối ngân sách và điều kiện tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, dự thảo Nghị quyết cũng đề xuất miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá gồm xe buýt và đường sắt đô thị trên toàn địa bàn thành phố trong các dịp lễ, Tết và các sự kiện chính trị-xã hội đặc biệt của đất nước và Thủ đô.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, dự thảo Nghị quyết quy định lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng năng lượng sạch đối với xe môtô, xe gắn máy hoạt động trên nền tảng ứng dụng kết nối vận tải; taxi và xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ, hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 100% phương tiện sử dụng năng lượng sạch trước năm 2030.

Đồng thời, từ ngày 1/1/2027, các phương tiện đầu tư mới hoặc thay thế thuộc các nhóm này phải sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh hoặc phương tiện thân thiện môi trường.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự kiến kinh phí triển khai thực hiện Nghị quyết là 6.423 tỷ đồng. Mức kinh phí này được xác định sau khi tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo ý kiến của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và cơ quan thẩm định.

Nếu được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Nghị quyết dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026./.

