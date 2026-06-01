Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm trẻ em hoàn cảnh đặc biệt tại Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Philippines cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 1/6, bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - đã tham gia hai hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn và giao lưu văn hóa.

Hoàn cảnh đặc biệt không quyết định tương lai

Chuyến đi của Phu nhân Ngô Phương Ly đến Trung tâm Asilo de San Vicente de Paul - một trong những cơ sở từ thiện lâu đời nhất tại Manila và có lịch sử từ năm 1885 - trở nên đặc biệt khi diễn ra đúng vào ngày 1/6, thời điểm nhắc người lớn ở bất cứ đâu cũng cần dành nhiều hơn sự quan tâm cho trẻ em, nhất là những em nhỏ thiếu may mắn.

Tại đây, Phu nhân nghe giới thiệu về lịch sử hình thành, sứ mệnh và các hoạt động thiết thực của trung tâm; thăm phòng truyền thống, phòng âm nhạc và gặp gỡ những em nhỏ đang được chăm sóc tại Asilo. Qua bao thăng trầm của lịch sử và biến động thời đại, trung tâm Asilo vẫn đứng vững như một chốn bình yên cho những mảnh đời cần được chở che.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - cùng bà Liza Araneta Marcos - Phu nhân Tổng thống Philippines tham quan Triển lãm Likha Filipino. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, các em đã tự tay xâu những hạt cườm thành các vòng tay mang dòng chữ “Ngô Phương Ly,” “Vietnam” và “Philippines,” rồi ghép lại thành một thông điệp giản dị nhưng xúc động về tình cảm yêu mến dành cho vị khách đến từ Việt Nam cũng như tình hữu nghị giữa hai quốc gia. Khoảnh khắc những bàn tay nhỏ bé nâng niu những chiếc vòng tay tự làm đã tạo nên bầu không khí gần gũi, thân tình và đầy ý nghĩa.

Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ xúc động khi được nhìn thấy sự hồn nhiên vẫn hiện lên trong ánh mắt, nụ cười và những giọng hát trong trẻo của các em nhỏ dù hoàn cảnh đặc biệt.

Giống như Philippines, Việt Nam coi trẻ em là ưu tiên hàng đầu trong mọi chính sách phát triển, từ giáo dục mầm non đến chăm sóc sức khỏe, từ bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực đến tạo điều kiện cho mọi em được học hành, vui chơi và trưởng thành trong yêu thương.

Phu nhân chia sẻ những gương mặt trẻ thơ tại trung tâm Asilo khiến bà nhớ về các em tại những làng trẻ SOS, làng trẻ em Birla hay các trung tâm bảo trợ xã hội tại Việt Nam - nơi không chỉ đơn thuần là cung cấp một mái nhà, mà là xây dựng lại khái niệm về gia đình khi mỗi em đều có một người mẹ, có anh chị em và có một cộng đồng bảo bọc.

Bà đánh giá cao triết lý và cách tiếp cận thiện nguyện rất bền vững, nhân văn của trung tâm Asilo khi không chỉ cung cấp một mái nhà, mà còn cung cấp một nền tảng giáo dục và đạo đức để các em nhỏ có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - tham quan Triển lãm Likha Filipino và thưởng trà cùng bà Liza Araneta Marcos - Phu nhân Tổng thống Philippines. (Ảnh: TTXVN phát)

Chia sẻ chuyến thăm đến trung tâm Asilo là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất và ấm áp nhất trong hành trình đến Philippines lần này, Phu nhân Ngô Phương Ly nhắn nhủ các em nhỏ tại đây hãy luôn giữ vững niềm tin rằng các em không đơn độc và cố gắng học tập thật tốt, nuôi dưỡng ước mơ bởi hoàn cảnh không định nghĩa tương lai một người mà chính ý chí và khát vọng mới quyết định điều đó. Bà mong rằng khi các em thành công sau này, sẽ quay lại để giúp đỡ những người khác, tiếp nối ngọn lửa nhân ái mà các sơ và các thầy cô tại trung tâm đã truyền lại.

Nhân dịp này, Phu nhân Ngô Phương Ly đã gửi tặng một số phần quà là thực phẩm, đồ dùng học tập cùng một món quà đặc biệt. Đó là một bức tranh được các em nhỏ khuyết tật tại Việt Nam ghép từ vải vụn và mong được chuyển đến các bạn tại trung tâm Asilo.

Không gian sáng tạo kể câu chuyện về bản sắc Philippines

Trước đó, cùng ngày, Phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng bà Liza Araneta Marcos - Phu nhân Tổng thống Philippines - đã thăm Triển lãm Likhang Filipino tại Khu phức hợp Trung tâm Thương mại Quốc tế ở thành phố Pasay, vùng đô thị Manila.

Triển lãm được khai trương từ giữa tháng 1/2026 nhằm đón tiếp các phái đoàn ngoại giao và giới thiệu tinh hoa sáng tạo Philippines ra khu vực, thế giới trong dịp nước này đảm nhận vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2026.

Trên diện tích khoảng 8.000m2, không gian trưng bày quy tụ hơn 2.000 sản phẩm của gần 200 doanh nghiệp, trải rộng từ thiết kế nội thất, thời trang, mỹ phẩm đến quà tặng và thực phẩm cao cấp.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - cùng bà Liza Araneta Marcos - Phu nhân Tổng thống Philippines - tham quan Triển lãm Likha Filipino. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại đây, hai Phu nhân bày tỏ niềm vui khi gặp nhau trên đất nước Philippines tươi đẹp, hiếu khách. Tinh thần “bayanihan” - cùng nhau gánh vác, sẻ chia trong cộng đồng - được nhắc đến như một nét đẹp gần gũi với truyền thống đoàn kết, đùm bọc của người Việt Nam.

Không gian triển lãm để lại ấn tượng với những chất liệu và sản phẩm đặc sắc như vải piña, đèn parol, đồ thủ công từ sợi abacá hay tranh khảm vỏ ốc xà cừ của Philippines.

Từ những sản phẩm ấy, Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ Việt Nam cũng tự hào có kho tàng sản phẩm thủ công phong phú như lụa, gốm, sơn mài, tranh dân gian đến mây tre lá, chạm khắc gỗ, đúc đồng; đồng thời nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ, truyền nối các giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ.

Theo Phu nhân Ngô Phương Ly, nghệ thuật dân gian Việt Nam và Philippines có nhiều điểm tương đồng bởi cùng được nuôi dưỡng trong những nền văn minh gắn với biển và lúa nước. Từ sự tương đồng ấy, bà tin văn hóa, nghệ thuật và giao lưu nhân dân chính là sợi dây bền chặt kết nối con người với con người, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Philippines.

Việt Nam và Philippines có thể tăng cường các hoạt động trao đổi giữa các nghệ nhân, tổ chức triển lãm chung, kết nối các làng nghề truyền thống để cùng học hỏi và quảng bá.

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - cùng bà Liza Araneta Marcos - Phu nhân Tổng thống Philippines - tham quan Triển lãm Likha Filipino. (Ảnh: TTXVN phát)

Hai Phu nhân mong sẽ có dịp gặp lại nhau để cùng chia sẻ, trao đổi thêm về văn hóa cùng các ý tưởng để thúc đẩy hơn nữa giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Philippines.

Hai chuyến thăm của Phu nhân Ngô Phương Ly tại Philippines ngày 1/6 không dừng lại ở một hoạt động ngoại giao đơn thuần. Nếu chuyến đi đến Trung tâm Asilo de San Vicente de Paul ở Manila để lại dư vị ấm áp, đặc biệt khi diễn ra đúng Ngày Quốc tế thiếu nhi, thì cuộc thăm Triển lãm Likhang Filipino tại Pasay lại mở ra những câu chuyện sinh động về bản sắc, nghề thủ công và sự kết nối nghệ thuật giữa hai dân tộc./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines Chiều 1/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Manila về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines.