Cần Thơ: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, toàn hệ thống chính trị, chính quyền cơ sở của thành phố đã được kiện toàn nhanh chóng, hoạt động thông suốt, không để có khoảng trống lãnh đạo quản lý trong tất cả lĩnh vực; đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân đặc biệt là cấp cơ sở.

Cần Thơ đã thực hiện phân cấp phân quyền 457 nhiệm vụ cho cấp xã, đứng ở mức trung bình của cả nước. Do đó, thành phố cần nỗ lực hơn về phân cấp, phân quyền.

Bên cạnh đó, thành phố Cần Thơ cần điều động cán bộ chuyên môn từ các sở, ngành về xã phường. Các xã, phường được phân cấp, phân quyền, phân trách nhiệm, phân nhiệm vụ được toàn quyền trong việc xử lý các nội dung, nhiệm vụ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân thành phố hỗ trợ các xã, phường để nhiệm vụ phân cấp phân quyền được thực hiện ngày tốt hơn...

Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ cho biết, hiện nay, tổng số nhiệm vụ cấp xã, phường là 1.162 nhiệm vụ; đang thực hiện đến ngày 30/6/2026 là 177 nhiệm vụ (trong đó, Trung ương phân cấp phân quyền là 79 nhiệm vụ; cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền 65 nhiệm vụ; cấp huyện chuyển về cấp xã 841 nhiệm vụ).

Đến nay, chính quyền thành phố nhận 949 nhiệm vụ phân quyền, phân cấp từ cơ quan Trung ương. Trên cơ sở đó đã phân cấp, phân quyền cho cấp xã thông qua ban hành 12 quyết định phân cấp, 39 quyết định ủy quyền thuộc các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện trên cơ sở ý kiến thống nhất của các cơ quan, đơn vị được phân cấp, ủy quyền.

Riêng đối với công tác quản lý công chức, viên chức, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các quyết định phân cấp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, tạo tính chủ động trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cụ thể người đứng đầu các sở, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều động, thuyên chuyển cán bộ công chức, viên chức, ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ công chức, nâng lương thường xuyên, trước hạn, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, cho thôi việc, nghỉ hưu, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phường đã được giao nhiều thẩm quyền về điều động, bố trí, hợp đồng, quản lý công chức, viên chức…

Theo đánh giá của Thành ủy Cần Thơ, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp của thành phố thời gian qua vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục như: mô hình mới đã ổn định bước đầu, nhưng thực tế chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, vẫn còn có khó khăn, điểm nghẽn ở năng lực vận hành hiệu quả thực chất.

Cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ, nhưng có nơi còn thiếu cán bộ đúng chuyên môn, thiếu kinh nghiệm xử lý hồ sơ phức tạp, thiếu dữ liệu, phần mềm liên thông, thiếu phương tiện và điều kiện làm việc.

Một số xã, phường có dân số lớn, địa bàn rộng, đô thị hóa nhanh, khối lượng hồ sơ nhiều, nhưng khung tổ chức, biên chế, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị làm việc… chưa thật sự đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; việc phân cấp, phân quyền cho địa phương còn hạn chế./.

