Đổi mới hoạt động hợp tác trao đổi lý luận, bồi dưỡng cán bộ Việt Nam-Trung Quốc

Chiều 1/6, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện đã tiếp và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm thực hiện hiệu quả những thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Đại sứ Hà Vĩ thống nhất cao cho rằng trong thời gian tới, hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nữa để cụ thể hóa các nội dung của nhận thức chung thành những sản phẩm hợp tác cụ thể, thiết thực. Việc hợp tác được triển khai mạnh mẽ trên hai trụ cột chính: Phối hợp trong công tác nghiên cứu lý luận và hợp tác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Về công tác lý luận, hai bên nhấn mạnh yêu cầu phối hợp cùng nghiên cứu nhằm làm sâu sắc hơn nữa nền tảng lý luận của cả hai nước. Trong bối cảnh hai nước xã hội chủ nghĩa đang bước vào giai đoạn phát triển then chốt, hai bên thống nhất đẩy mạnh nghiên cứu các vấn đề cốt lõi như thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phát triển lực lượng sản xuất mới và văn minh sinh thái...

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam với các đại biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Đặc biệt, hai bên đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác và nhấn mạnh tiếp tục nâng cao chất lượng, đổi mới hình thức trao đổi lý luận giữa hai Đảng, tạo không gian mở cho các chuyên gia hai nước trao đổi sâu sắc, thực chất.

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Giám đốc Học viện Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh định hướng hợp tác là quá trình cùng nhau trao đổi, tương tác nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ của cả hai bên. Qua đó, thiết thực đáp ứng yêu cầu phát triển của cả hai nước trong bối cảnh mới.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng cơ chế tiếp cận các khung chương trình đào tạo của Trường Đảng Trung ương Trung Quốc và các cơ sở đào tạo lý luận danh tiếng của Trung Quốc.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Phía Việt Nam cũng quan tâm tới việc áp dụng mô hình giáo dục thực địa tại các "địa chỉ đỏ" để tăng cường rèn luyện tính Đảng. Cùng với đó, Học viện đề nghị mở các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ Việt Nam về những lĩnh vực thế mạnh của phía Trung Quốc như quản lý đô thị, phát triển khoa học công nghệ, thu hút nhân tài và phát triển kinh tế di sản.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Hà Vĩ bày tỏ sự nhất trí cao với các đề xuất từ phía Học viện. Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực làm cầu nối, thiết lập các cơ chế trao đổi định kỳ, chặt chẽ giữa Học viện và Đại sứ quán, tiến tới thành lập các nhóm nghiên cứu chung.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng tích cực hỗ trợ thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Học viện với các đối tác Trung Quốc sớm đi vào thực chất, qua đó đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác hai nước./.

