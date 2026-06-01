Thanh Hóa: Chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển

Ngày 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng chí Lê Đức Thái, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của Thanh Hóa trong triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí nhấn mạnh đây là cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, góp phần đổi mới tư duy quản trị và phương thức hoạt động của cả hệ thống chính trị. Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thanh Hóa tiếp tục rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phối hợp liên thông giữa các cơ quan; đổi mới phương thức lãnh đạo, quản trị địa phương theo hướng gần dân, sát dân, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Cùng với đó, tỉnh cần đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị. (Ảnh TTXVN phát)

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp thời gian qua.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như công tác nắm bắt tình hình, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho cơ sở ở một số đơn vị chưa kịp thời; việc tham mưu phân cấp, phân quyền trong một số lĩnh vực còn chậm; một bộ phận cán bộ, công chức cấp xã chưa bắt nhịp với yêu cầu công việc mới, còn biểu hiện trông chờ, né tránh trách nhiệm.

Từ thực tiễn đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiện đại, hiệu quả; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động của chính quyền các cấp từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ, kiến tạo phát triển.” Mọi hoạt động của bộ máy phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phấn đấu trong năm 2026 giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết và chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm trước; bảo đảm thủ tục hành chính ngày càng minh bạch, thuận tiện và hiệu quả hơn.

Các đơn vị đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường kết nối và liên thông dữ liệu giữa tỉnh và cấp xã; ưu tiên nguồn lực cho các địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có tác động sâu rộng đến tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý nhà nước và đời sống nhân dân trong tỉnh. Theo đó, Thanh Hóa đã thực hiện sắp xếp 547 xã, phường, thị trấn thành 166 xã, phường.

Đây là cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy, diễn ra trong bối cảnh tỉnh có quy mô dân số lớn, diện tích rộng, địa bàn miền núi chiếm hơn 2/3 diện tích tự nhiên, trong khi điều kiện hạ tầng ở nhiều địa bàn còn không ít khó khăn.

Sau 1 năm vận hành, tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn đồng bộ. Bình quân mỗi xã có 61,6 công chức và 5,5 viên chức. Công tác phân cấp, phân quyền được triển khai mạnh mẽ với tổng số hơn 1.060 nhiệm vụ được giao cho cấp xã thực hiện, góp phần nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở.

Tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát và cắt giảm thủ tục hành chính; hoàn thành rà soát 60 thủ tục hành chính đặc thù của tỉnh, giảm 60% chi phí tuân thủ và rút ngắn 62% thời gian giải quyết.

Cơ chế “làn xanh” được áp dụng đối với 44 thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, đất đai, xây dựng và việc làm. Đáng chú ý, các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đã tiếp nhận 912.291 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,05%.

Hạ tầng số, hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu vận hành các hệ thống thông tin; các xã, phường từng bước thích ứng với phương thức làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tổ chức bộ máy sau sắp xếp; chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; kết quả thực hiện phân cấp, phân quyền; công tác bố trí, sử dụng cán bộ; những khó khăn, vướng mắc về thể chế, biên chế, cơ sở vật chất, tài chính và chuyển đổi số.

Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp khả thi nhằm tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian tới.

Theo các đại biểu, Thanh Hóa hiện vẫn là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã đứng thứ hai cả nước. Nhiều xã có quy mô nhỏ, nguồn lực phân tán, ảnh hưởng đến công tác quy hoạch, đầu tư phát triển và bố trí đội ngũ cán bộ chất lượng cao.

Sau khi không còn cấp huyện, mỗi xã đang đảm nhận khoảng 254 nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện, trong khi đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu như quy hoạch, đầu tư xây dựng, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế ở một số lĩnh vực còn thiếu.

Một số địa phương còn gặp khó khăn trong bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; việc thích ứng với phương thức quản lý mới chưa đồng đều. Tình trạng vừa thừa vừa thiếu trụ sở làm việc, cơ sở vật chất sau sắp xếp vẫn đang đặt ra nhiều yêu cầu cần giải quyết.

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Lê Đức Thái và các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và tặng hoa cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp./.

