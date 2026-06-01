Chỉ số Nhà quản trị mua hàng ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,8 điểm

Điểm nhấn nổi bật của Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tháng 5 gồm số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và đạt mức độ cao nhất trong 3 tháng, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng lại.

Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất Việt Nam tăng lên 52,8 trong tháng 5, so với mức 50,5 điểm của tháng 4 và đạt mức cao nhất kể từ tháng 2 - tháng ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Các điều kiện kinh doanh nhìn chung đã cải thiện liên tục lần thứ 11 trong 11 tháng. Trong số đó, có những điểm nhấn nổi bật như số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại và đạt mức độ cao nhất trong 3 tháng, số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng trở lại và sản lượng tăng tháng thứ 13 liên tiếp, với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2./.