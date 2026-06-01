Ghi nhận trong ngày đầu mở bán xăng sinh học E10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 1/6, thị trường nhiên liệu Việt Nam chính thức bước sang một giai đoạn mới khi xăng không chì truyền thống được thay thế bằng xăng sinh học E10 trên phạm vi cả nước.

Theo lộ trình của Bộ Công Thương, đây là bước đi nhằm thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới phát triển bền vững.

Mặc dù xăng E5 RON92 vẫn tiếp tục được cung ứng đến hết ngày 31/12/2030 để tạo giai đoạn chuyển tiếp song trong ngày đầu triển khai cho thấy người tiêu dùng và doanh nghiệp vẫn còn không ít băn khoăn về loại nhiên liệu mới này.

Ghi nhận tại một số cửa hàng xăng dầu ở Thành phố Hồ Chí Minh trong sáng 1/6, lượng phương tiện đến đổ xăng vẫn diễn ra bình thường. Các trụ bơm đã được chuyển đổi sang xăng E10 RON95 và E5 RON92 theo đúng quy định.

Tuy nhiên, bên cạnh những khách hàng không quá quan tâm đến sự thay đổi, nhiều người vẫn bày tỏ tâm lý lo ngại về khả năng tương thích của xăng E10 với động cơ phương tiện.

Anh Lê Mạnh Hùng, tài xế xe công nghệ tại phường Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đã theo dõi thông tin về việc chuyển đổi sang xăng E10 trong thời gian qua. Dù có phần lo lắng, nhưng với chiếc xe đã sử dụng hơn 15 năm, điều anh quan tâm nhất vẫn là chi phí nhiên liệu và độ bền của phương tiện. “Tôi chạy xe để mưu sinh nên điều quan trọng là giá cả, mức tiêu hao nhiên liệu và liệu xăng mới có ảnh hưởng đến động cơ hay không,” anh Hùng chia sẻ.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Phương Nga, ngụ ở phường Minh Phụng cho biết ban đầu khá băn khoăn khi nghe thông tin xăng E10 chứa 10% ethanol. Lo ngại chủ yếu của chị Nga là khả năng ảnh hưởng đến động cơ, đặc biệt khi chiếc xe mới sử dụng chưa lâu.

Theo chị Nga, trong những ngày cuối tuần trước khi chính thức áp dụng, việc tìm mua xăng truyền thống gần như không còn khả thi. Vì vậy, người tiêu dùng buộc phải làm quen với loại nhiên liệu mới và kỳ vọng việc sử dụng sẽ không phát sinh các sự cố ngoài ý muốn.

Người dân đổ xăng tại cây xăng góc đường 259 An Dương Vương, thuộc phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Không chỉ người sử dụng xe máy, nhiều chủ sở hữu ôtô, đặc biệt là các dòng xe đời mới có giá trị cao, cũng bày tỏ sự thận trọng trước sự thay đổi này.

Anh Trương Văn Hải, ngụ ở phường Tân Hưng, chủ một chiếc ôtô mới mua, cho rằng điều người tiêu dùng cần nhất lúc này là những thông tin rõ ràng từ các hãng sản xuất về mức độ tương thích của động cơ với xăng E10, cũng như các chính sách bảo hành liên quan.

Cùng quan điểm, anh Nguyễn Hoàng Quân cho biết dù ủng hộ chủ trương giảm phát thải và bảo vệ môi trường, nhưng vẫn mong muốn có thêm các khuyến cáo chính thức từ nhà sản xuất ôtô và xe máy. Theo anh, giá trị phương tiện không nhỏ nên người sử dụng cần được bảo đảm về quyền lợi nếu phát sinh rủi ro liên quan đến nhiên liệu mới.

Những băn khoăn của người tiêu dùng cũng phần nào tác động đến hoạt động kinh doanh của các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Đại diện một cửa hàng xăng dầu thuộc hệ thống Comeco cho biết đơn vị đã hoàn tất việc súc rửa bồn bể, chuyển đổi cột bơm và triển khai bán xăng E10 theo đúng lộ trình.

Tuy nhiên, trong những ngày đầu áp dụng, nhiều khách hàng vẫn liên tục đặt câu hỏi về chất lượng và mức độ an toàn của nhiên liệu mới. Một số trường hợp tìm mua xăng truyền thống nhưng không còn nguồn cung nên tỏ ra khá e ngại khi chuyển sang sử dụng E10.

Theo các chuyên gia năng lượng, tâm lý thận trọng của người tiêu dùng là điều dễ hiểu đối với bất kỳ sự thay đổi lớn nào liên quan đến nhiên liệu và phương tiện giao thông. Vì vậy, bên cạnh việc ban hành quy định, cơ quan quản lý cần tăng cường công tác truyền thông, minh bạch thông tin kỹ thuật và kiểm soát chất lượng sản phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

Các chuyên gia cho rằng khi tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu tăng từ 5% lên 10%, yêu cầu về bảo quản, vận chuyển và kiểm soát chất lượng cũng cần được nâng lên tương ứng nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm nước hoặc suy giảm chất lượng nhiên liệu trong quá trình lưu thông.

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, cơ chế giá cũng được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo đó, mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học và các loại nhiên liệu truyền thống cần đủ hấp dẫn để tạo động lực thay đổi hành vi tiêu dùng, thay vì chỉ dựa vào các thông điệp bảo vệ môi trường.

Việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1/6 được đánh giá là bước đi quan trọng trong lộ trình xanh hóa ngành năng lượng và thực hiện cam kết giảm phát thải của Việt Nam. Tuy nhiên, để nhiên liệu sinh học thực sự được thị trường đón nhận cần có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp đầu mối, hệ thống phân phối, các nhà sản xuất phương tiện; đặc biệt, cần có sự đảm chất lượng, nhiên liệu được kiểm soát chặt chẽ, thông tin kỹ thuật được công khai minh bạch và quyền lợi người tiêu dùng được bảo đảm.../.

Xăng E10: Lời giải cho an ninh năng lượng, kiến tạo nền kinh tế Xanh và bền vững Việc E10 chính thức được triển khai trên toàn quốc là minh chứng cho sự chuyển mình tất yếu của Việt Nam trên hành trình kiến tạo một nền kinh tế Xanh và bền vững.