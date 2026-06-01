Triển khai xăng E10: Người dân không nên quá lo ngại

Hầu hết các xe mô tô, xe gắn máy do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) sản xuất và kinh doanh đều có thể sử dụng xăng E10.

Đây là khẳng định của ông Lỗ Hải Nam, Trưởng ban Kỹ thuật Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam tại Tọa đàm "Sử dụng xăng E10 có đáng lo?" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức chiều 1/6.

Nhận định này được ông Nam cho biết dựa trên đánh giá của các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và nghiên cứu do Hiệp hội thực hiện.

Xăng E10 tương thích với đa số phương tiện lưu hành tại Việt Nam

Khách mời trao đổi tại Tọa đàm.

Theo ông Nam, khi một sản phẩm mới được đưa ra thị trường, tâm lý của người sử dụng bao giờ cũng dè dặt và thận trọng. Đối với các dòng xe đời cũ, các nhà sản xuất khuyến nghị người dùng liên hệ các kênh chăm sóc khách hàng để kiểm tra phương tiện của mình có tương thích với xăng E10 hay không, hoặc nhận những khuyến cáo loại xăng nào phù hợp với sản phẩm của mình.

Lợi ích của việc sử dụng xăng E10, theo ông Nam, là giảm phát thải khí nhà kính. Nghiên cứu của Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy, khi sử dụng xăng E10 cũng làm giảm nồng độ các khí thải khác như CO (Carbon Monoxide) và HC (Hydrocarbon), giảm phát thải chất độc hại ra môi trường. Ngoài ra, việc sử dụng xăng E10 góp phần chủ động nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và tăng tính tự chủ về nhiên liệu.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, từ năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 177/2007/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025."

Trên cơ sở Đề án, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 53 quy định về lộ trình áp dụng tỉ lệ phối trộn giữa nhiên liệu sinh học và nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam. Đây là lộ trình đưa ra hỗn hợp nhiên liệu giữa xăng khoáng và nhiên liệu sinh học để sử dụng cho động cơ xăng.

Theo lộ trình đó, sau một thời gian thử nghiệm, từ 1/12/2015 xăng E5 được phối trộn và phân phối trên toàn quốc. Hai năm sau, mùng 1/12/2017, xăng E10 chính thức được phân phối trên toàn quốc. Từ mùng 1/1/2018, tất cả các loại xăng RON 92 đã được phối trộn 5% ethanol để trở thành xăng E5 RON 92 và phân phối trên toàn quốc.

Ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) trao đổi tại Tọa đàm.

Ông Đào Duy Anh cho hay, trong bối cảnh nguồn nhiên liệu khoáng là tài nguyên hữu hạn, càng ngày càng cạn kiệt qua quá trình khai thác, đồng thời, với mục tiêu xây dựng một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hướng tới phát triển bền vững, chúng ta đã đặt ra các mục tiêu, định hướng về việc giảm phát thải, thực hiện các cam kết quốc tế đưa phát thải ròng về 0.

Từ cuối năm 2024, Bộ Công Thương đã tiến hành xây dựng một lộ trình mới và tổ chức nhiều cuộc khảo sát, làm việc với các nhà khoa học để nghiên cứu, gửi thông tin đến Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) để đánh giá tính tương thích của các loại xe lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam. Qua số liệu từ các nhà sản xuất ô tô, xe máy, hiệp hội cho thấy nhiên liệu sinh học khá an toàn với các phương tiện đang lưu thông.

Sử dụng xăng E10 góp phần giảm phát thải và bảo đảm an ninh năng lượng

Lý giải việc phải sử dụng xăng E10, ông Đào Duy Anh cho hay, mục tiêu đầu tiên là bảo vệ môi trường. Giảm đốt 1 lít xăng thì giảm phát thải khoảng 2,5 kg CO2. Bên cạnh đó, nhiên liệu sinh học là nhiên liệu có khả năng tái tạo và chúng ta có thể làm ra nó chứ không như nhiên liệu khoáng ngày càng cạn kiệt.

Phát triển một ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học là phát triển một chuỗi từ vùng trồng đến các nhà máy và logistics cho việc phân phối sử dụng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong bối cảnh nguy cơ "đứt gãy" chuỗi cung ứng nhiên liệu khoáng luôn hiện hữu thì việc nâng cao khả năng tự chủ trong nước thông qua các nguồn nhiên liệu mới sẽ giảm phụ thuộc vào nhiên liệu khoáng và góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam trao đổi tại Tọa đàm.

Nhấn mạnh đợt chuyển đổi về xăng sinh học này được Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp chuẩn bị tương đối kỹ với sự chủ động, Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam Bùi Ngọc Bảo cho hay, chúng ta có 10 năm khảo nghiệm thực tế từ khi triển khai xăng E5.

Tới nay, sản lượng cung cấp xăng E5 giảm dần là do sự chuyển đổi lên chỉ tiêu chất lượng cao hơn. Tiêu chuẩn kỹ thuật của xăng E5 và E10 hoàn toàn đồng nhất với tiêu chuẩn của xăng khoáng trên hầu hết các chỉ tiêu, chỉ khác ở chỗ xăng E10 pha ethanol vào sẽ có hàm lượng oxy cao hơn, do đó cháy nóng hơn.

Đánh giá hiện là thời điểm chín muồi để triển khai chủ trương đưa xăng sinh học E10 vào thay thế xăng truyền thống, ông Đào Duy Anh cho rằng, “khi chúng ta đã khảo sát, đánh giá và có đầy đủ thông tin thì không có lý do gì vẫn tiếp tục giữ lại và lưu thông xăng khoáng.”

“Nếu chúng ta vẫn sử dụng xăng khoáng thì làm sao có thể giảm sự lệ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tự chủ được an ninh năng lượng quốc gia. Đó là lý do Bộ Công Thương cũng như Chính phủ quyết tâm đã chuyển đổi thì chuyển đổi một cách triệt để,” Phó Cục trưởng Cục đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công nêu quan điểm.

Trước e ngại của người tiêu dùng cho rằng xăng E10 được phối trộn 10% ethanol-chất có tính dung môi mạnh sẽ làm ăn mòn hoặc chai cứng ống dẫn nhiên liệu, gioăng cao su, thậm chí động cơ, đồng thời chất này có tính tẩy rửa mạnh dẫn đến có thể tích tụ cặn bẩn trong động cơ so với sử dụng xăng khoáng, xe để lâu có thể khó khởi động trở lại, nhìn từ góc độ chuyên gia, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Hữu Tuyến-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành, Đại học Bách khoa Hà Nội khuyến nghị người dân không nên lo ngại ảnh hưởng đến độ bền của xe.

Xăng sinh học E10 đã được sử dụng trên thế giới từ những năm 80 của thế kỷ trước và Thái Lan cũng sử dụng từ những năm 2000 đến nay. Qua nghiên cứu thực nghiệm trên một số mẫu động cơ ô tô và xe máy sản xuất từ những năm 2000 trở về trước, Trung tâm Nghiên cứu các nguồn động lực và Phương tiện tự hành nhận thấy có những mẫu xe tác động của E10 tương đương như tác động của xăng thuần khoáng.

Người dân có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng xăng sinh học E10. Những phương tiện cũ cho phép sử dụng xăng có trị số octan 92 thì có thể lựa chọn sử dụng xăng E5 RON 92 hiện vẫn được lưu hành trên thị trường.

Nói về giả thiết cho rằng sử dụng xăng E10 khi vận hành ô tô, xe máy có thể bị yếu máy, tụt ga và hao xăng hơn, thiệt hại kinh tế sẽ thuộc về người tiêu dùng, ông Lỗ Hải Nam phân tích, xăng E10 có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng thông thường. Do đó, để đảm bảo được công suất của động cơ, lượng tiêu thụ nhiên liệu khi dùng xăng E10 sẽ tăng so với xăng khoáng thông thường khoảng 2%./.

