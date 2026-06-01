Đơn hàng mới phục hồi, PMI sản xuất ở Việt Nam lên mức cao nhất trong 3 tháng

Ngành sản xuất ở Việt Nam ghi nhận tín hiệu cải thiện trong tháng 5/2026 khi số lượng đơn đặt hàng mới tăng trở lại, qua đó hỗ trợ sản lượng và hoạt động kinh doanh toàn ngành tiếp tục mở rộng.

Theo khảo sát của S&P Global, Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (PMI) ngành sản xuất ở Việt Nam đạt 52,8 điểm trong tháng 5, tăng từ mức 50,5 điểm của tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 2/2026.

Với kết quả trên ngưỡng 50 điểm, PMI cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục được cải thiện, kéo dài chuỗi tăng trưởng lên 11 tháng liên tiếp.

S&P Global cho biết số lượng đơn đặt hàng mới đã tăng trở lại trong tháng 5 sau khi giảm nhẹ vào tháng 4. Mức tăng được đánh giá là đáng kể và mạnh nhất trong ba tháng gần đây.

Một phần nguyên nhân được các doanh nghiệp tham gia khảo sát ghi nhận là khách hàng tăng dự trữ hàng tồn kho nhằm ứng phó với nguy cơ gián đoạn nguồn cung và giá cả leo thang liên quan đến cuộc chiến tại Trung Đông.

Đơn đặt hàng xuất khẩu mới cũng tăng trở lại sau hai tháng suy giảm. Tuy nhiên, tốc độ tăng chỉ ở mức nhẹ do nhu cầu từ thị trường quốc tế vẫn chịu tác động từ chi phí vận tải cao và những khó khăn trong hoạt động logistics.

Sự phục hồi của đơn hàng mới đi kèm với mức tăng tương ứng của sản lượng sản xuất. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp sản lượng tăng và là tốc độ mở rộng nhanh nhất kể từ tháng 2 năm nay.

Trong bối cảnh doanh nghiệp và khách hàng gia tăng tích trữ hàng hóa, hoạt động mua hàng của các nhà sản xuất cũng tăng lần đầu tiên sau ba tháng suy giảm. Tốc độ tăng được đánh giá là mạnh.

Ở chiều ngược lại, áp lực chi phí tiếp tục gia tăng. Chi phí đầu vào tăng tháng thứ tư liên tiếp và ghi nhận tốc độ tăng nhanh nhất kể từ tháng 4/2011.

Theo phản ánh từ các doanh nghiệp, giá nhiên liệu, dầu và chi phí vận tải là những yếu tố chính làm tăng chi phí sản xuất.

Giá bán đầu ra tiếp tục được điều chỉnh tăng trong tháng 5. Mặc dù tốc độ tăng đã chậm lại so với tháng trước, mức tăng vẫn thuộc nhóm cao nhất trong khoảng 15 năm qua.

Khảo sát cũng cho thấy thời gian giao hàng của nhà cung cấp tiếp tục kéo dài do chi phí nhiên liệu và vận tải tăng cao cùng những vướng mắc trong chuỗi logistics. Tuy nhiên, mức độ suy giảm hiệu suất giao hàng đã thấp hơn so với tháng 4.

Dây chuyền lắp ráp sản phẩm tại một nhà máy trong Khu công nghiệp Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Việc giao hàng chậm tiếp tục làm giảm lượng hàng tồn kho đầu vào của doanh nghiệp, bất chấp hoạt động mua hàng tăng lên. Tồn kho trước sản xuất giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm, trong khi tồn kho thành phẩm cũng tiếp tục thu hẹp.

Dù đơn hàng mới phục hồi, các doanh nghiệp sản xuất vẫn tiếp tục cắt giảm nhân sự. Theo S&P Global, nhu cầu yếu trong thời gian gần đây khiến nhiều doanh nghiệp vẫn có đủ năng lực để xử lý đơn hàng mới và lượng công việc tồn đọng. Kết quả là lượng công việc chưa thực hiện tiếp tục giảm sang tháng thứ hai liên tiếp.

Về triển vọng, niềm tin kinh doanh trong tháng 5 tăng lên mức cao nhất trong ba tháng nhờ kỳ vọng đơn hàng mới cải thiện và các kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất.

Tuy nhiên, tâm lý lạc quan vẫn ở mức tương đối thấp, do lo ngại những tác động kéo dài từ cuộc xung đột tại Trung Đông.

Nhận định về kết quả khảo sát, ông Andrew Harker, Giám đốc Kinh tế tại S&P Global Market Intelligence cho rằng, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam tháng 5 mang lại tín hiệu tích cực khi đơn hàng mới phục hồi và kéo theo sản lượng tăng mạnh hơn.

Đây cũng là thời điểm chỉ số PMI toàn phần đạt mức cao nhất kể từ thời điểm ngay trước khi nổ ra xung đột ở Trung Đông.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng một phần tăng trưởng có thể đến từ hoạt động tích trữ hàng hóa nhằm ứng phó với các gián đoạn do xung đột gây ra, do đó cần thận trọng khi đánh giá tính bền vững của đà tăng hiện nay.

Theo vị chuyên gia này, áp lực chi phí vẫn là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất tại Việt Nam, trong bối cảnh chi phí đầu vào tiếp tục tăng tốc sau khi đã lên mức cao nhất trong 15 năm vào tháng trước. Diễn biến của xung đột tại Trung Đông sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến triển vọng của ngành trong thời gian tới./.

