Tây Ninh siết chặt kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng sinh học E10

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh, từ ngày 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đồng loạt tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định và thực hiện đúng lộ trình áp dụng nhiên liệu sinh học theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Hồng Thanh, để chuẩn bị cho lộ trình chính thức triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tập trung theo dõi chặt chẽ tình hình cung ứng, lưu thông và kinh doanh xăng E10, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hoặc gián đoạn nguồn cung.

Theo đó, các cơ quan chức năng được giao tăng cường giám sát, kiểm tra hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10.

Song song với việc kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước cũng công bố đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu chủ động cung cấp thông tin trực tiếp đến người tiêu dùng về đặc tính, chất lượng và lợi ích của xăng E10.

Các doanh nghiệp được khuyến khích lắp đặt pano, áp phích, biển quảng bá tại các cửa hàng xăng dầu và khu vực đông dân cư nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với nhiên liệu sinh học.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, Tây Ninh cũng đẩy mạnh tuyên truyền về xăng E10 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các cơ quan báo chí được yêu cầu bám sát định hướng của Bộ Công Thương, tăng cường thông tin về lợi ích của xăng sinh học E10 đối với môi trường, góp phần giảm phát thải khí nhà kính và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050 của Việt Nam.

Nội dung triển khai xăng E10 cũng được đưa vào các chương trình giao ban báo chí định kỳ nhằm kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận xã hội.

Các cơ quan chuyên môn phối hợp tuyên truyền các cơ sở khoa học và thực tiễn khẳng định tính tương thích, mức độ an toàn của xăng E10 đối với động cơ và phương tiện giao thông. Qua đó, tạo sự đồng thuận trong xã hội khi triển khai loại xăng E10 .

Các đơn vị chức năng được giao chủ trì cung cấp các thông tin, tài liệu kiểm chứng, kết quả kiểm định thực tiễn về hiệu suất hoạt động và độ an toàn của động cơ khi sử dụng xăng E10 để phục vụ truyền thông. Đây được xem là cơ sở quan trọng giúp người dân hiểu rõ hơn về sản phẩm, hạn chế tâm lý e ngại trong quá trình chuyển đổi sử dụng nhiên liệu sinh học.

Tại các địa phương, Ủy ban Nhân dân các xã, phường chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền về xăng E10, lồng ghép với các chương trình vận động “Tiêu dùng xanh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam,” góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học theo quy định của Bộ Công Thương; công khai, minh bạch thông tin về chất lượng và nguồn cung xăng E10.

Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động tổ chức tập huấn cho nhân viên bán hàng và người lao động tại các cây xăng để nắm vững đặc tính kỹ thuật của sản phẩm, tư vấn và giải đáp chính xác thắc mắc của khách hàng.

Hiện tỉnh Tây Ninh có 893 cửa hàng bán lẻ xăng dầu được cấp phép hoạt động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền được kỳ vọng sẽ giúp quá trình chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 trên địa bàn diễn ra thuận lợi, góp phần thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững./.

Xăng sinh học E10 và những điều người dân cần biết trước khi sử dụng Không chỉ là loại nhiên liệu mới được triển khai từ ngày 1/6/2026, xăng sinh học E10 còn được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ môi trường và tăng cường an ninh năng lượng cho Việt Nam.

​