Nhịp cầu hữu nghị từ trái tim Việt Nam-Philippines

Có mặt tại thủ đô Manila của Philippines những ngày này, các phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á cảm nhận được bầu không khí đặc biệt.

Khắp các ngả đường dẫn về trung tâm, sắc cờ đỏ sao vàng của Việt Nam hòa cùng sắc xanh, đỏ, trắng của Philippines, chào đón một sự kiện ngoại giao mang tính lịch sử giữa hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines không chỉ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông, mà còn khơi gợi niềm tò mò, lòng mến khách sâu sắc của những người dân lao động bình dị nơi đây.

Dẫn chúng tôi đi qua các ngả đường ở Philippines, một lái xe taxi tâm sự rất vui khi được nhận chuyến vì biết rằng chúng tôi là người Việt Nam. Khi thấy chúng tôi ngạc nhiên, cậu lái xe mỉm cười giải thích, bảo đó là vì nhìn thấy tên của khách đặt xe là kiểu chữ của người Việt Nam. Sau đó nam tài xế bắt đầu kể về những nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống, nơi những nhà hàng Việt Nam phát triển, và cả món ăn Việt Nam mà cậu thích, nhất là phở. Anh cho biết mình có nhiều bạn là người Việt Nam và rất yêu quý họ cũng như Việt Nam.

Anh kể rằng trước đây anh từng làm cho một ông chủ người Việt Nam, chuyên vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam sang Philippines cho cộng đồng người Việt tại đây. Nhờ công việc đó, anh biết một chút tiếng Việt, chủ yếu dùng để thương lượng giá cả.

Tại Đài tưởng niệm anh hùng dân tộc Jose Rizal ở thủ đô Manila, chúng tôi đã được chứng kiến sự chuẩn bị rất cẩn thận và màn nghi lễ vô cùng trang nghiêm khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới dâng hoa tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Jose Rizal của Philippines.

Là nhiếp ảnh gia lâu năm, chứng kiến nhiều sự kiện cấp nhà nước như vậy diễn ra tại khu vực này, ông Leopoldo Alviento cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm rất có ý nghĩa đối với quan hệ hai nước, vì việc xây dựng, bồi đắp mối quan hệ trong bối cảnh hiện nay là vô cùng quan trọng. Ông cho biết mình từng có một số người bạn Việt Nam tại Cebu và Boracay, và hiện nay ông nhận thấy ngày càng có nhiều người Việt Nam sang Philippines học tập.

Theo ông, những điều này sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ giữa người dân hai nước ngày càng gắn bó và bền chặt hơn. Ông bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam-Philippines sẽ tiếp tục phát triển tốt đẹp, đồng thời hai nước sẽ luôn hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Dấu ấn Việt Nam cũng có thể tìm thấy trong không gian nhà hàng tại khách sạn Orchid Garden Suite ở Manila. Dưới mặt kính bàn ăn của nhà hàng là những bức ảnh chụp các công trình kiến trúc cổ, những tác phẩm nghệ thuật kinh điển và nổi bật là đồng tiền giấy Việt Nam trị giá 1.000 đồng.

Quản lý nhà hàng trong Khách sạn Orchid Garden Suites ở Manila. (Ảnh: Đỗ Vân/TTXVN)

Cô Nikki Floralde, quản lý nhà hàng cho biết bà chủ của họ thích sưu tầm đồ cổ, và đồng tiền Việt Nam đó được trưng bày cũng xuất phát từ tình yêu Việt Nam của chủ nhà hàng.

Cô chia sẻ Philippines và Việt Nam có mối quan hệ hữu nghị gắn bó, bởi cả hai đều là quốc gia châu Á và đang duy trì quan hệ tốt đẹp trong thương mại cũng như văn hóa. Trước tình cảm mà bà chủ dành cho Việt Nam, cô bày tỏ mong muốn một ngày nào đó sẽ được đến thăm Việt Nam để trực tiếp trải nghiệm nền văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Với người dân Philippines, Việt Nam và Philippines không chỉ là hai quốc gia láng giềng trong khối ASEAN, mà còn là những người bạn rất gần gũi, như chính những gì người dân ở Manila chia sẻ. Những đồng tiền kỷ niệm được nâng niu, những tình cảm đằng sau người thợ ảnh in hằn dấu vết của thời gian, hay sự am hiểu bình dị về Việt Nam của tài xế taxi...

Tất cả đã dệt nên một bức tranh chào đón sống động và đầy ắp nghĩa tình tại Manila. Sự chào đón nồng hậu từ trái tim của người dân Philippines không chỉ dành riêng cho Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam, mà còn là minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt suốt nửa thế kỷ qua giữa hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước lịch sử này chắc chắn sẽ là bệ phóng vững chắc, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Tăng cường Việt Nam-Philippines vươn tới những tầm cao mới./.

