Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La: Những phản hồi tích cực từ truyền thông quốc tế

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore, tối 29/5/2026 (theo giờ địa phương), tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động.”

Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và giới nghiên cứu quốc tế.

Trong bối cảnh diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á diễn ra vào thời điểm cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột và bất ổn xuất hiện ở nhiều khu vực trên thế giới, những thông điệp mà nhà lãnh đạo Việt Nam đưa ra được đánh giá không chỉ phản ánh quan điểm của Việt Nam mà còn chạm tới những mối quan tâm chung của khu vực và cộng đồng quốc tế.

Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29-31/5/2026 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.

Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore theo sáng kiến của Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS) và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế./.

