Chiến dịch 500 ngày đêm: Số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ

Bà Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho biết, việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mỗi thế hệ hôm nay đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tỉnh Tuyên Quang xác định đây là nhiệm vụ không có điểm dừng và phải làm bằng tất cả tình cảm, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất.

Để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sỹ chưa rõ thông tin, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang tổ chức rốt ráo việc thực hiện lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn.

Ngay trong tuần đầu tháng 6/2026, tỉnh triển khai lấy mẫu thí điểm tại Nghĩa trang liệt sỹ Quản Bạ để rút kinh nghiệm trước khi thực hiện đồng loạt. Từ tháng 6 đến cuối tháng 7/2026, tỉnh tổ chức lấy mẫu đối với 84 phần mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sỹ gồm: Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang, Nhữ Khê, Nhữ Hán, Mỹ Bằng, Hào Phú, Chiêm Hóa, Sơn Dương, Hà Giang, Quản Bạ và Mèo Vạc.

Trong đó, Nghĩa trang liệt sỹ Sơn Dương có số lượng mẫu lấy nhiều nhất với 32 mộ, tiếp đến là Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Tuyên Quang 13 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Mèo Vạc 8 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Nhữ Khê 8 mộ, Nghĩa trang liệt sỹ Nhữ Hán 7 mộ và các nghĩa trang còn lại từ 1-5 mộ.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao, bảo quản và lưu trữ mẫu được thực hiện bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật do Bộ Quốc phòng ban hành, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về tri ân người có công với cách mạng, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Để kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sỹ trên địa bàn phát huy hiệu quả, Ban chỉ đạo tỉnh xác định sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, lập sơ đồ vị trí mộ, hoàn thiện danh sách mộ tại từng nghĩa trang có vai trò quan trọng. Đặc biệt là việc tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin đối với các hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin nhằm phục vụ công tác giám định ADN.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan chủ trì, tham mưu tổ chức thực hiện, xây dựng lịch lấy mẫu cụ thể, phối hợp chuẩn bị hồ sơ, vật chất, trang thiết bị, trực tiếp chỉ đạo lực lượng lấy mẫu và thực hiện bàn giao mẫu theo đúng quy định.

Sở Nội vụ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nghĩa trang liệt sỹ, xác lập sơ đồ vị trí mộ bảo đảm chính xác tuyệt đối giữa hồ sơ và thực địa; phối hợp cập nhật kết quả xác định danh tính vào cơ sở dữ liệu quốc gia và thực hiện hoàn trả mẫu sau giám định.

Sở Y tế phối hợp hướng dẫn chuyên môn, tiếp nhận, bảo quản tạm thời các mẫu hài cốt trước khi bàn giao cho đơn vị giám định ADN, bảo đảm an toàn, tránh nhầm lẫn hoặc thất lạc mẫu.

Đồng thời, các địa phương trong tỉnh có nghĩa trang liệt sỹ xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện; tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lấy mẫu ADN; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, lực lượng hỗ trợ, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình triển khai thực hiện.

Theo thống kê, toàn tỉnh có 4.370 liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; trong đó đã tìm kiếm, quy tập được 3.083 hài cốt, còn 1.261 hài cốt chưa xác định được vị trí, chủ yếu tại các xã biên giới, địa hình núi cao, hiểm trở.../.

