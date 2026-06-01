Phân công soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành 9 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 34 văn bản quy định chi tiết thi hành 7 luật, 2 nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Để hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/10/2026, Thủ tướng Chính phủ phân công các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì soạn thảo 2 nghị định, 1 quyết định và 17 thông tư.

Nhằm hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo 1 nghị định, 1 thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và 1 thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 29/6/2018 và Thông tư liên tịch số 29/2025/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 31/12/2025.

Thủ tướng Chính phủ phân công Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch và Bộ Ngoại giao chủ trì soạn thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hướng dẫn việc đăng ký, quản lý hộ tịch tại Cơ quan đại diện để hướng dẫn Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16 có hiệu lực từ 1/3/2027.

Áp dụng thủ tục rút gọn đối với một số văn bản

Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn đối với một số văn bản. Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về đề xuất ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn và bảo đảm lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan, đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.

Các bộ, cơ quan ngang bộ chịu trách nhiệm về nội dung đề xuất ban hành văn bản quy định chi tiết, bảo đảm quy định đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền quy định các nội dung được giao quy định chi tiết; tổ chức soạn thảo các văn bản quy định chi tiết bảo đảm chất lượng, tiến độ để ban hành văn bản có hiệu lực đồng thời với luật, nghị quyết hoặc nội dung giao quy định chi tiết.

Đồng thời, chủ động rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật quy định biện pháp cụ thể để bảo đảm kịp thời tổ chức, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất.

Trường hợp cần thiết, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các bộ, cơ quan ngang bộ báo cáo lãnh đạo Chính phủ phụ trách ngành, lĩnh vực xem xét, quyết định điều chỉnh Danh mục văn bản quy định chi tiết đối với văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Việc điều chỉnh Danh mục văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh phải bảo đảm thực hiện nghiêm chủ trương về hạn chế ban hành nhiều văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và biện pháp cụ thể để tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật theo Kết luận số 09-KL/TW ngày 10/3/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết theo Quyết định này; thực hiện nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu theo Công điện số 36/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và Công văn số 520/TTg-PL ngày 15/5/2026 về việc khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội.../.

