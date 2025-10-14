Cần Thơ: Chính quyền địa phương 2 cấp từng bước phát huy hiệu quả ở cơ sở

Tại thành phố Cần Thơ, sau 3 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều địa phương đã kiện toàn xong bộ máy nhân sự, ổn định tình hình ở các cấp, các lĩnh vực. Hệ thống chính trị, đoàn thể đang có chiều hướng vận hành ngày càng hiệu quả, nhưng vẫn còn đó những khó khăn cần giải quyết.

Theo ông Diệp Thanh Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú, (sáp nhập từ 2 xã Liêu Tú và Viên Bình của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cũ), địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vận hành thông suốt, hoàn thành Đại hội đảng bộ cấp xã, đại hội mặt trận, các đoàn thể, nhân sự, hệ thống chính trị đã được kiện toàn.

Đến nay, xã Liêu Tú có tổng biên chế là 60/66 cán bộ, viên chức (thiếu 6 người theo kế hoạch), trong đó khối Đảng, Mặt trận và đoàn thể có 24/27 cán bộ, khối Ủy ban Nhân dân có 36/39 cán bộ.

Xã đã tiếp nhận 23 người hoạt động không chuyên trách, tinh giản 5 người theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế với tổng kinh phí chi trả gần 695 triệu đồng. Xã đã giải quyết chế độ cho 17 cán bộ, công chức nghỉ hưu hoặc thôi việc, tổng kinh phí hơn 14,1 tỷ đồng.

Ông Diệp Thanh Vĩnh, Chủ tịch xã Liêu Tú phát biểu tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian qua. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Hiện nay, trụ sở làm việc của xã đã tạm ổn nhưng còn hạn chế về diện tích và hạ tầng kỹ thuật, cần được quan tâm đầu tư, sửa chữa, kinh phí hoạt động của các đơn vị cũng chưa được ổn định, kịp thời.

Xã Trần Đề có lợi thế nằm ở cửa biển Trần Đề, có cảng cá lớn và đội tàu khai thác xa bờ nhiều nhất của thành phố Cần Thơ. Khu hành chính của xã được “thừa hưởng” trên nền khu hành chính của huyện Trần Đề trước đây nên rộng rãi, khang trang và thuận lợi trong điều hành, chỉ đạo, cơ sở hạ tầng địa phương cũng đảm bảo…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Trần Đề Nguyễn Trọng Sơn thông tin, sau khi sáp nhập vận hành theo mô hình mới, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã đoàn kết, chủ động, nhanh chóng đưa mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vào hoạt động nền nếp, đồng bộ.

Bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được sắp xếp tinh gọn, liên thông. Việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh được thực hiện linh hoạt, đúng quy định, vừa phát huy tính liên kết trong lãnh đạo, vừa nâng cao hiệu quả hoạt động.

Xã Trần Đề hiện có 74 biên chế trên tổng 86 biên chế được giao (thiếu 12). Trong đó, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đủ 36/36 biên chế được giao. Cơ quan chính quyền xã có 38/50 biên chế.

Địa phương đã giải quyết chế độ cho 51 trường hợp nghỉ hưu, thôi việc với tổng kinh phí hơn 32 tỷ đồng, bảo đảm công khai, minh bạch.

Đảng ủy đã xác định phương hướng phát triển giai đoạn tới là phát huy thế mạnh kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới nâng cao…

Ở một số địa phương khác cũng chung đề xuất, kiến nghị xoay quanh những khó khăn như nhân sự ở một số phòng, ban cấp xã chưa đảm bảo; kinh phí hoạt động của mô hình hành chính mới chưa kịp thời; các cấp ngành trung ương, Bộ, tỉnh, thành phố cần quan tâm, hỗ trợ nguồn lực đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông tại các vùng sản xuất trọng điểm, giao thông thông suốt thuận lợi cho người dân đi lại, kể cả cán bộ, viên chức sau khi sắp xếp, luân chuyển công tác ở địa bàn mới nhiều người phải đi lại hàng ngày vài chục km, nếu giao thông không thuận lợi, hệ thống hạ tầng yếu kém sẽ rất khó khăn trong đi lại.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Trần Đề phát biểu tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo thành ủy Cần Thơ về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. (Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN)

Cùng với đó là kiến nghị về chế độ, chính sách, phụ cấp cũng cần được đảm bảo, có quy định, chế độ rõ ràng…

Trong chuyến khảo sát kiểm tra về việc thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp mới đây tại các địa phương vùng ven biển, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ đánh giá cao nỗ lực thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của các xã như Liêu Tú và Trần Đề.

Ông ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo các địa phương và đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn đối với các xã, nhất là tạo cơ chế, đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ theo mô hình mới; xem xét việc bổ sung kinh phí đáp ứng nhu cầu thực tiễn hoạt động ở cấp cơ sở.

Cấp chính quyền địa phương cơ sở phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, sáng tạo, tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Địa phương cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ người Khmer, tạo nguồn kế cận có năng lực, phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng; lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đại hội các tổ chức đoàn thể; nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống…/.

