Điều động cán bộ linh hoạt để đáp ứng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Ngày 6/10, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có báo cáo kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức đảm bảo nhân sự cấp xã trước tình trạng hàng chục xã, phường trên địa bàn còn thiếu cán bộ chuyên môn.

Cụ thể, qua rà soát ở tỉnh hiện còn 52 xã, phường, đặc khu thiếu cán bộ, công chức so với quy định về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp của Chính phủ. Trong đó, 39 xã, phường, đặc khu có đề xuất, kiến nghị xin bố trí 215 nhân sự cấp tỉnh hoặc địa phương khác về các vị trí đang thiếu.

Điển hình, phường B’Lao đề xuất bổ sung 13 cán bộ; xã Quảng Lập đề xuất bổ sung 8 cán bộ, công chức; xã Tà Năng cần bổ sung 7 công chức; xã Tuyên Quang đề xuất bổ sung 13 công chức; xã Vĩnh Hảo cần thêm 10 công chức; xã Đắk Sắk cần bổ sung 11 cán bộ, công chức; xã Quảng Hòa cần thêm 8 cán bộ, công chức...

Các vị trí cần bổ sung thêm nhân lực tại phường, xã hầu hết thuộc ngành kế toán, y tế, nông nghiệp, môi trường, nội vụ, quản lý đất đai.

Trước thực trạng trên, Sở Nội vụ Lâm Đồng đã điều động và có ý kiến tiếp nhận 71 lượt cán bộ, công chức (tính đến 30/9/2025) nội bộ xã, phường, đặc khu từ khối Nhà nước sang khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và ngược lại.

Sở Nội vụ cũng nhận được 18 hồ sơ đề nghị điều động, tiếp nhận về công tác tại các xã của các cán bộ, công chức cấp tỉnh. Sở cũng đề xuất một số giải pháp bổ sung nhân sự cho các địa phương còn thiếu nhân lực chuyên môn như, điều chuyển nhân sự từ các xã, phường, đặc khu sang địa phương còn thiếu theo nguyện vọng cá nhân; điều động, luân chuyển công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại xã; giao sở, ngành và lãnh đạo các địa phương phối hợp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Ngày 1/8 vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức ra quân, tăng cường công chức, viên chức về cơ sở với 730 cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang được biệt phái tới các địa phương cấp xã còn thiếu nhân sự. Trong đó, có 260 công chức, viên chức thuộc các sở, ngành với chuyên môn cao; 370 chiến sỹ công an, 100 chiến sỹ quân đội.

Việc tăng cường cán bộ cấp tỉnh về cấp xã nhằm hỗ trợ tức thời, giải tỏa khối lượng công việc cho cơ sở; đồng thời hướng dẫn, chuyển giao kinh nghiệm cho cán bộ cấp xã, là cầu nối thực tiễn để hoàn thiện chính sách khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp./.

Lâm Đồng: Biệt phái hàng trăm cán bộ công chức giúp giải tỏa áp lực cho cơ sở Việc tăng cường cán bộ cấp tỉnh về hỗ trợ cấp xã không phải là một giải pháp tình thế đơn thuần mà mang 3 ý nghĩa then chốt, có tác động sâu sắc đến hoạt động của chính quyền cơ sở hiện nay.