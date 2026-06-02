Tháng hành động Vì trẻ em: Những giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Internet mang lại nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và phát triển kỹ năng trong thời đại số.

Tuy nhiên, đi cùng với những tiện ích đó là không ít rủi ro nếu trẻ em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn ngay từ sớm.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6 với chủ đề “Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước vào kỷ nguyên số.”

Đây là dịp để toàn xã hội cùng nâng cao nhận thức và hành động mạnh mẽ hơn trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh hơn cho trẻ em./.