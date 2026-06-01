Đế chế Luis Enrique dày công xây dựng tại PSG đáng sợ cỡ nào?

Từ danh xưng "gã trọc phú" chỉ biết vung tiền mua ngôi sao và thường xuyên thất bại ở Champions League, Paris Saint Germain (PSG) đã "lột xác" dưới triều đại Luis Enrique để trở thành một thế lực thống trị tuyệt đối.

Hành trình "lột xác" của PSG dưới triều đại Luis Enrique.

Dưới thời Luis Enrique, Paris Saint Germain (PSG) không còn là đội bóng chỉ sống bằng những ngôi sao lớn, mà dần trở thành một tập thể có bản sắc rõ ràng: kiểm soát bóng chủ động, pressing cường độ cao, kỷ luật chiến thuật và trao cơ hội mạnh mẽ cho các cầu thủ trẻ.

Ông biến PSG từ một đội bóng nhiều cá tính thành một cỗ máy vận hành đồng bộ, giàu năng lượng và khát khao chinh phục. “Đế chế Luis Enrique” tại Paris không chỉ được xây bằng danh hiệu, mà còn bằng sự thay đổi tư duy. PSG giờ đây không còn chỉ mơ về đỉnh cao châu Âu, họ bước vào mỗi mùa giải với tư thế của một "ông lớn" thực thụ./.

