Đánh bại Arsenal, PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League

Paris Saint-Germain xuất sắc trở thành nhà vô địch Champions League mùa giải 2025-26 sau chiến thắng kịch tính trước Arsenal ở trận chung kết.

PSG đánh bại Arsenal 4-3 ở loạt sút luân lưu may rủi sau khi hai đội hòa nhau 1-1 trong 120 phút thi đấu căng thẳng.

Tại Puskas Arena (Hungary), Arsenal chính là đội khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số của Kai Havertz sau dứt điểm ở góc hẹp ở phút thứ 6.

Bất ngờ phải nhận bàn thua sớm, PSG dồn lên tấn công, tạo ra sức ép rất lớn nhưng phải đến phút 62 họ mới có được cơ hội rõ ràng khi trọng tài chỉ tay vào chấm 11m sau tình huống Kvaratskhelia bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, Quả bóng Vàng Ousmane Dembele không mắc sai lầm nào để mang về bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đại diện nước Pháp.

Sau bàn thắng của Dembele, trận đấu đã diễn ra hấp dẫn hơn với những nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra nhưng không có thêm bàn thắng trong thời gian đá chính còn lại cũng như hiệp phụ.

Kết quả này buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu may rủi để quyết định xem đội bóng nào sẽ là nhà vô địch của giải đấu.

Ở loạt "đấu súng," Eze và Gabriel của Arsenal đã thực hiện thành công, qua đó ngậm ngùi nhìn PSG nâng cao chiếc cúp vô địch.

Kết quả này giúp đoàn quân của Luis Enrique bảo vệ thành công ngôi vương Champions League và ghi danh mình vào lịch sử.

PSG trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Champions League kể từ Real Madrid giai đoạn 2016-2018.

PSG cũng trở thành CLB thứ 10 trong lịch sử Cúp C1/Champions League giành hai danh hiệu liên tiếp, sánh vai với những tượng đài như Real Madrid, Benfica, Inter Milan, Ajax, Bayern Munich, Liverpool, Nottingham Forest và AC Milan.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal thêm một lần lỗi hẹn với chiếc cúp tai voi danh giá dù đã trải qua mùa giải vô cùng ấn tượng tại Champions League./.

