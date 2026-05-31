Mỹ đặt cược vào “lão tướng” 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia

Huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã quyết định trao băng đội trưởng đội tuyển bóng đá nam của Mỹ (USMNT) cho hậu vệ kỳ cựu Tim Ream tại FIFA World Cup 2026 diễn ra trên sân nhà.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong cuộc họp báo ngày 30/5, nhà cầm quân người Argentina ca ngợi Ream là một “nhà lãnh đạo tích cực,” đồng thời khẳng định hậu vệ 38 tuổi sở hữu kinh nghiệm và năng lực để dẫn dắt đội tuyển Mỹ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ra mắt đội tuyển Mỹ năm 2010, Ream đã có 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và thi đấu trọn vẹn cả 4 trận của Mỹ tại World Cup 2022 diễn ra tại Qatar. Anh từng 26 lần mang băng đội trưởng đội tuyển Mỹ, đứng thứ 8 trong lịch sử đội tuyển về số trận làm thủ quân.

Ream chia sẻ: “Tôi rất vinh dự khi được tiếp tục đảm nhận vai trò này tại World Cup. Đây là điều tôi không bao giờ xem là hiển nhiên.”

Quyết định của huấn luyện viên Pochettino phản ánh sự ưu tiên dành cho kinh nghiệm và khả năng lãnh đạo trong bối cảnh đội tuyển Mỹ chuẩn bị bước vào kỳ World Cup được tổ chức trên sân nhà. Dưới thời chiến lược gia người Argentina, Ream đã mang băng đội trưởng 16 trong số 23 trận đấu của đội tuyển.

Đối với Pochettino, đây là quyết định dựa trên sự tin tưởng. Nhưng với nhiều người hâm mộ, điều này nhanh chóng trở thành cuộc tranh luận về tuổi tác, tốc độ và vai trò thực tế của Ream trong đội hình.

Nỗi lo lớn nhất không nằm ở việc Ream được trao băng đội trưởng, mà là liệu điều đó có đồng nghĩa anh sẽ thường xuyên đá chính tại World Cup hay không.

Quyết định bổ nhiệm Ream diễn ra trong bối cảnh Chris Richards vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục trước trận ra quân gặp Paraguay ngày 12/6, khiến hàng thủ tuyển Mỹ còn nhiều bất ổn.

Huấn luyện viên Pochettino cho biết Richards sẽ tiếp tục quá trình hồi phục thay vì tham dự trận giao hữu với Senegal. Điều đó khiến vai trò của Ream càng trở nên quan trọng hơn, bất kể anh đá chính hay chỉ đóng vai trò thủ lĩnh trong tập thể.

Huấn luyện viên Pochettino đã lựa chọn tiếng nói dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Giờ đây, nhiệm vụ của Tim Ream là chứng minh niềm tin đó và xua tan những hoài nghi trước thềm World Cup 2026.

Ream chỉ là một trong số nhiều thủ lĩnh của đội tuyển Mỹ, trong đó có tiền vệ Tyler Adams. Adams là đội trưởng của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2022 và khi đó là đội trưởng trẻ nhất của giải đấu kể từ năm 1950.

Christian Pulisic - người mới nhất trong danh sách dài các cầu thủ Mỹ được người hâm mộ đặt biệt danh là “Captain America”, đã nhiều lần mang băng đội trưởng trong màu áo đội tuyển quốc gia, bao gồm cả tại Copa America mùa Hè năm 2024 - giải đấu lớn gần đây nhất của đội tuyển Mỹ.

Tuy nhiên, dưới thời huấn luyện viên Pochettino, Pulisic không còn thường xuyên giữ vai trò đội trưởng, khi mới chỉ 2 lần đeo băng thủ quân. Lần gần nhất là trong trận đấu với Australia, khi anh phải rời sân ở phút 31 do chấn thương.

Những cầu thủ khác từng đeo băng đội trưởng dưới thời huấn luyện viên Pochettino gồm Matt Turner, Miles Robinson, Mark McKenzie và Chris Richards.

Pulisic (84 lần khoác áo đội tuyển) và Ream (80 lần khoác áo đội tuyển) là hai cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong danh sách đội tuyển Mỹ tham dự World Cup 2026.

Với tư cách là một trong ba quốc gia đồng chủ nhà của FIFA World Cup 2026, đội tuyển Mỹ đang hướng tới mục tiêu vượt qua thành tích lọt vào vòng 1/8 tại Qatar năm 2022.

Đội tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Pochettino sẽ mở màn chiến dịch World Cup bằng trận gặp Paraguay vào ngày 12/6 tại khu vực Los Angeles. Sau đó, đội sẽ đối đầu Australia tại Seattle vào ngày 19/6 và thi đấu với Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 25/6 tại Los Angeles.

Vòng bảng của bảng D sẽ khép lại với cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Nam bang California vào ngày 25/6.

Dù cuộc đối đầu ngày 12/6 giữa Mỹ và Paraguay từng được xem là một trong những trận đấu hấp dẫn nhất của giải đấu, hàng nghìn vé của trận mở màn World Cup 2026 giữa hai đội tuyển này vẫn chưa được bán hết.

Dữ liệu do The Athletic thu thập cùng nhiều nguồn khác cho thấy trận đấu này hiện không có dấu hiệu sẽ bán hết vé nếu giá vé và tốc độ mua vé vẫn duy trì như hiện nay.

Tính đến tối 28/5, khi chỉ còn hai tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh, vẫn có hơn 3.500 vé được rao bán trên cổng bán vé chính thức của FIFA cho trận đấu ngày 12/6 giữa Mỹ và Paraguay.

Ngoài ra, có hơn 6.500 vé được niêm yết trên nền tảng bán lại vé của FIFA. Điều này đồng nghĩa với việc hiện có hơn 10.000 vé đang sẵn sàng cho người hâm mộ.

Kể từ khi mở bán vào tháng 10 năm ngoái, FIFA đã niêm yết vé trận Mỹ- Paraguay với giá 2.735 USD cho ghế hạng 1, 1.940 USD cho ghế hạng 2 và 1.120 USD cho ghế hạng 3. FIFA vẫn chưa hạ giá dù doanh số thấp hơn kỳ vọng./.

