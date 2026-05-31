Bạo lực và cướp phá bùng phát sau chiến thắng của PSG tại Champions League

Chiến thắng của đội tuyển bóng đá Paris Saint-Germain (PSG) tại trận chung kết UEFA Champions League tối 30/5 đã dẫn tới các cuộc tụ tập đông người trên khắp đất nước, trong đó nhiều địa phương ghi nhận các vụ bạo lực, cướp bóc và đụng độ với lực lượng an ninh.

Phát biểu tại cuộc họp báo sáng 31/5, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 780 người trên toàn quốc, tăng 32% so với các sự kiện tương tự trước đây. Trong số này, 457 người bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Bộ Nội vụ, các cuộc ăn mừng diễn ra tại hàng chục thành phố trên cả nước. Có 71 địa phương ghi nhận các đám đông tụ tập quy mô lớn sau chiến thắng của PSG. Trong khi phần lớn người dân tham gia ăn mừng trong hòa bình, một số nhóm quá khích đã lợi dụng đám đông để gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản và cướp bóc.

Paris là địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Hàng chục nghìn người tập trung tại đại lộ Champs-Élysées, khu vực Khải Hoàn Môn và nhiều tuyến phố trung tâm để ăn mừng. Trong đêm 30 rạng sáng 31/5, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra giữa các nhóm quá khích với lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ.

Các vụ việc không chỉ giới hạn tại thủ đô. Bộ Nội vụ cho biết khoảng 15 thành phố trên cả nước xảy ra các vụ cướp phá cơ sở kinh doanh. Mỗi địa phương ghi nhận từ một đến hai cửa hàng bị đập phá hoặc xâm nhập để lấy cắp hàng hóa. Các lực lượng an ninh đã can thiệp tại tất cả các điểm nóng được ghi nhận.

Tình hình cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về người. Một nam thanh niên 24 tuổi tử vong sau vụ tai nạn xe máy xảy ra gần Porte Maillot ở phía Tây Paris. Ngoài ra, một thiếu niên 17 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đâm tại quận 16 của thủ đô. Các cơ quan tư pháp đã mở điều tra đối với cả hai vụ việc.

Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết tình hình nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng chức năng. Ông đánh giá cao sự phản ứng nhanh của cảnh sát và hiến binh tại các địa điểm xảy ra bạo lực và cướp phá, đồng thời khẳng định các thủ tục tố tụng sẽ được triển khai đối với những người bị bắt giữ.

Liên quan đến đề xuất hạn chế hoặc cấm tụ tập trên đại lộ Champs-Élysées trong các dịp lễ hội lớn, Bộ trưởng Nội vụ cho rằng phương án này đã được xem xét nhiều lần nhưng không phù hợp do cần huy động quá nhiều lực lượng để phong tỏa hoàn toàn khu vực. Theo ông, Champs-Élysées vốn đã nằm trong diện được bảo vệ an ninh ở mức cao.

Các vụ bạo lực xảy ra sau chiến thắng của PSG đã làm lu mờ phần nào bầu không khí ăn mừng chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ, đồng thời buộc chính quyền Pháp phải triển khai một trong những chiến dịch bảo đảm an ninh lớn nhất từ đầu năm đến nay./.

