Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới 3 nước Đông Nam Á: Tạo xung lực đầu tư và kết nối tăng trưởng mới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ 27/5-1/6.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Tạo xung lực đầu tư và kết nối tăng trưởng mới

Trải qua gần 50 năm qua, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp và nhiều tiềm năng hợp tác rộng mở, trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân lần này, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các phương hướng, biện pháp nhằm đưa quan hệ Việt Nam-Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn.

Hai bên nhất trí sẽ đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như năng lượng sạch, kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông và logistics, tận dụng hiệu quả các hành lang kinh tế trong tiểu vùng Mekong, nhất là hành lang kinh tế Đông Tây, tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa hai nước và trong khu vực; tăng cường hơn hiệu quả hợp tác, đẩy mạnh quảng bá du lịch, kết nối văn hóa, giáo dục, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, qua đó làm sâu sắc hơn sự hiểu biết và gắn bó giữa hai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Thế giới đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc sâu rộng, trong bối cảnh đó, Việt Nam và Thái Lan cần vượt lên tư duy hợp tác song phương truyền thống, cùng kiến tạo một không gian kinh tế bổ trợ, ở đó, hai nước không cạnh tranh bằng cách đi riêng lẻ mà cùng nâng vị thế của nhau trong chuỗi giá trị ASEAN, năng lực tự cường của ASEAN và cùng đóng góp cho tăng trưởng bền vững của khu vực.

Xác định rõ doanh nghiệp hai nước phải là lực lượng đi đầu, biến cam kết thành dự án, biến tiềm năng thành giá trị, biến quan hệ hữu nghị thành lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam được tổ chức nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các doanh nghiệp hai nước cũng đã trực tiếp trao đổi và ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh quan trọng dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao, góp phần thể hiện quyết tâm của hai nước đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan đi vào chiều sâu, thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ, thúc đẩy "ba kết nối" để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ôtô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng.

Tiếp theo là kết nối hạ tầng: phối hợp tốt hơn logistics đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi: thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực.

Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất, dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN.

Hướng tới mô hình hợp tác thực chất hơn

Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN.

Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tới Singapore lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục triển khai và cụ thể hóa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, tại các cuộc tiếp xúc, các nhà lãnh đạo hai bên đã nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế Đối thoại Chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore; đưa hợp tác khoa học-công nghệ vào triển khai thực chất.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng trở thành những lĩnh vực hợp tác có ý nghĩa chiến lược.

Việc tổ chức Diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam-Singapore với chủ đề “Từ Đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới,” cho thấy khát vọng chung thúc đẩy một mô hình hợp tác mới - thực chất hơn, sâu sắc hơn và có khả năng tạo ra giá trị lâu dài hơn cho cả hai nước.

Tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh điều quan trọng nhất hiện nay không chỉ là thúc đẩy thêm các hoạt động kết nối, mà là xây dựng được các cơ chế để biến kết nối thành hợp tác thực chất và các dự án cụ thể.

Tinh thần của Kết nối công nghệ "Tech Connect" không nên chỉ dừng lại ở một diễn đàn gặp gỡ, mà cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới-nơi Nhà nước kiến tạo, Nhà khoa học tiên phong và Nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất.

Từ mô hình "Ba Nhà" trong phạm vi một quốc gia, cần từng bước hình thành "Ba Nhà của hai nước", qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La-diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 44 quốc gia.

Phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Điều này cũng phản ánh sự quan tâm của các nước đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của Việt Nam. Việt Nam hiện được nhìn nhận là một nền kinh tế hội nhập sâu rộng nhưng vẫn giữ vững tự chủ chiến lược; một quốc gia đang phát triển năng động, có khát vọng vươn lên mạnh mẽ; đồng thời là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và khu vực.

Tiến sỹ Mohamed Effendy B Abdul Hamid, Giảng viên cao cấp của Đại học Quốc gia Singapore cho rằng quốc tế đánh giá cao tính kiên định và nhất quán của Việt Nam trong triển khai đường lối đối ngoại, thông qua những thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra.

Tại Đối thoại Shangri-La năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm rõ hơn tầm nhìn của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế và khu vực. Từ góc nhìn của một nhà nghiên cứu Đông Nam Á, Tiến sỹ Abdul Hamid nhận định giai đoạn hiện tại đặc biệt đáng chú ý khi cộng đồng quốc tế đặt nhiều kỳ vọng vào Việt Nam trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, đồng thời xem cách tiếp cận của Việt Nam như một nguồn tham chiếu đáng chú ý trong cách tiếp cận và xử lý các thách thức mới hiện nay.

Nâng tầm hợp tác hiệu quả và bền vững

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976 đến nay, Việt Nam và Philippines có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung nâng tầm quan hệ Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương.

Trên cơ sở khuôn khổ Đối tác Chiến lược tăng cường, hai nhà lãnh đạo bày tỏ mong muốn vượt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD theo hướng cân bằng, thông qua mở rộng cơ hội thương mại hai chiều, cải thiện tiếp cận thị trường và giảm thiểu các rào cản thương mại và đầu tư.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Có thể thấy tại các cuộc tiếp xúc, hai bên khuyến khích tăng cường các trao đổi cấp cao và phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các khu vực công và tư nhân của hai nước, đồng thời hoan nghênh nỗ lực khai phá những lĩnh vực hợp tác mới như khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bao trùm về số, quản trị số, các công nghệ mới, năng lượng, đầu tư hai chiều trong lĩnh vực sản xuất, kinh tế sáng tạo và các sáng kiến kinh tế xanh…

Đặc biệt, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thương mại nông nghiệp và giải quyết các thách thức liên quan đến lương thực và nông nghiệp, với mục tiêu chuyển đổi các ngành nông nghiệp và thủy sản thành những động lực tăng trưởng mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển nông thôn và tạo động lực cho các cộng đồng dân cư.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Philippines được tổ chức tại thủ đô Manila cho thấy một thông điệp rõ ràng: hợp tác Việt Nam-Philippines đang bước vào giai đoạn mới, nơi quan hệ chính trị tin cậy, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước và tiềm năng bổ trợ của hai nền kinh tế cần được chuyển hóa mạnh mẽ hơn thành các dòng thương mại, đầu tư, du lịch và kết nối doanh nghiệp thực chất, hiệu quả và bền vững.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ, đã đến lúc hợp tác kinh tế Việt Nam-Philippines cần được nâng lên một tầm cao mới. Không chỉ là mở rộng về quy mô, mà quan trọng hơn là nâng cao về chất lượng, chiều sâu và tính thực chất; tin tưởng rằng sẽ có thêm nhiều ý tưởng mới, cơ hội mới, kết nối mới và dự án mới; góp phần đưa quan hệ kinh tế Việt Nam-Philippines bước vào giai đoạn phát triển thực chất hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn; xứng đáng với tầm mức của quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về các nội dung lớn, có tính chiến lược trong hợp tác giữa Việt Nam và Philippines, cũng như là những vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, đặc biệt là các vấn đề tại ASEAN; càng tăng cường hơn nữa, củng cố hơn nữa sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Một kết quả đáng chú ý là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước cũng diễn ra rất sôi động, phong phú. Các đồng chí thành viên đoàn chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi thực chất với các đối tác tại 3 nước.

20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng đó thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam và 3 nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân, chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trụ cột mới trong hợp tác chiến lược giữa các quốc gia.

Đây là một thông điệp xuyên suốt trong chuyến thăm; và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ cần thúc đẩy kết nối công nghệ. Tăng cường thực hiện mô hình kết nối ba nhà giữa nhà nước, nhà doanh nghiệp và trường đại học thì không đơn thuần chỉ là giới hạn ở trong nước mà cần phải mở rộng ra giữa các nước ở trong khu vực, nâng hợp tác ba nhà lên một tầm cao mới đạt được những hiệu quả mới.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp Nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp Nhà nước tới Philippines lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thể hiện rõ nét đường lối đối ngoại của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, cho thấy tính hiệu quả của việc định hướng chiến lược cho quan hệ, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các nước./.

