Học giả Trung Quốc: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Shangri-La thể hiện tầm nhìn chiến lược

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Giáo sư Hứa Lợi Bình, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu Chiến lược toàn cầu và châu Á-Thái Bình Dương (CASS), Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, khẳng định bài phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và sự sáng suốt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Giáo sư Hứa Lợi Bình, thế giới ngày nay đang đối mặt với sự bất ổn và hỗn loạn ngày càng tăng; sự trỗi dậy của chủ nghĩa đơn phương, bá quyền…, đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với quản trị toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng về phía lẽ phải của lịch sử, đã chỉ rõ 3 cuộc khủng hoảng lớn mà quản trị toàn cầu đang phải đối mặt và đề xuất các giải pháp mang tính xây dựng của Việt Nam.

Điều này có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc xây dựng một trật tự chính trị và kinh tế quốc tế công bằng và bình đẳng hơn.

Học giả Trung Quốc cho rằng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đứng ở vị trí tiên phong của thời đại và phán đoán chính xác 3 “căn bệnh” của thời đại gồm khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược.

Giáo sư Hứa Lợi Bình nhấn mạnh bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự cân bằng trí tuệ ngoại giao Việt Nam, đồng thời cung cấp một giải pháp thực tiễn cho các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong việc đối phó với khủng hoảng.

Đánh giá về ý nghĩa của những thông điệp được nêu trong bài phát biểu đối với bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng hiện nay, Giáo sư Hứa Lợi Bình khẳng định bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật các nguyên tắc đối thoại, hợp tác và tôn trọng luật pháp quốc tế, có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc quản lý hiệu quả các vấn đề địa chính trị và cạnh tranh chiến lược hiện nay.

Trước tiên, việc nhấn mạnh đối thoại có nghĩa là giải quyết những khác biệt và tranh chấp một cách hòa bình, phản ánh các chuẩn mực cơ bản của khu vực và quốc tế.

Thứ hai, việc nhấn mạnh vào hợp tác thể hiện việc mở rộng phạm vi lợi ích chung thông qua hợp tác, thúc đẩy hợp tác cùng có lợi và thể hiện cách thức đúng đắn để các quốc gia trong khu vực cùng chung sống hòa bình.

Cuối cùng, tôn trọng các nguyên tắc của luật pháp quốc tế có nghĩa là việc giải quyết các vấn đề không dựa trên sức mạnh, mà dựa trên nguyên tắc bình đẳng giữa tất cả các quốc gia, bất kể quy mô, phù hợp với tinh thần cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc./.

