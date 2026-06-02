Theo Quyết định số 753/QĐ-BXD ngày 19/5/2026 của Bộ Xây dựng về việc phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có vị trí, chức năng là cảng hàng không quốc tế trong mạng cảng hàng không dân dụng toàn quốc và là sân bay dùng chung dân dụng, quân sự.

Việc phê duyệt quy hoạch là bước cụ thể hóa chiến lược phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hàng không, tạo động lực thúc đẩy phát triển Khu kinh tế Vân Đồn và tỉnh Quảng Ninh./.