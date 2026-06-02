Những điều thí sinh cần lưu ý trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 và 12/6/2026.

Đây là giai đoạn “nước rút” quan trọng, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức vững vàng mà còn cần sự chuẩn bị tâm lý và chiến thuật làm bài hợp lý.

Trong giai đoạn này, áp lực thi cử là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc kiểm soát tâm lý và phân bổ thời gian ôn tập khoa học chính là yếu tố đầu tiên thí sinh cần thực hiện. Không nên học nhồi nhét quá mức dẫn đến kiệt sức, thay vào đó là hệ thống lại kiến thức cốt lõi để chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi./.