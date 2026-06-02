Bản tin 60s ngày 2/6/2026 gồm những nội dung sau:

Giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm sâu, mất 33 triệu đồng/lượng từ đỉnh.

Sơn Tùng M-TP chính thức lên tiếng về chi tiết đứng trên chim Lạc gây tranh cãi.

Hà Nội chính thức triển khai bốc thăm trực tuyến dự án nhà ở xã hội mới.

Hơn 25 triệu thuê bao sắp bị khóa một chiều nếu không xác thực thông tin.

Thực hư thông tin dùng xăng sinh học E10 gây yếu máy và tụt ga.

Iran đình chỉ đàm phán thông qua trung gian với Mỹ.

Israel nối lại không kích thủ đô Beirut của Liban.

Hàn Quốc dốc toàn lực để ứng phó với vụ nổ tại nhà máy hàng không vũ trụ./.