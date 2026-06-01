Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên

Hôm nay (1/6), Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam bắt đầu triển khai tổ chức tập huấn sử dụng bộ sách giáo khoa thống nhất cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục trên toàn quốc. Thời gian tập huấn dự kiến diễn ra đến ngày 24/7, theo cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên cả nước sẽ sử dụng thống nhất một bộ sách giáo khoa là bộ Kết nối tri thức với cuộc sống của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Hoạt động tập huấn đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng giáo viên trong sử dụng sách giáo khoa thống nhất, hướng tới mục tiêu hỗ trợ đội ngũ giáo viên tiếp cận đầy đủ nội dung, cấu trúc và định hướng triển khai các bộ sách trong quá trình dạy học.

Việc này cũng nhằm đảm bảo việc triển khai sách giáo khoa tại các địa phương được đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; tạo điều kiện để giáo viên trao đổi chuyên môn, tiếp cận trực tiếp với đội ngũ tác giả, chủ biên và giảng viên tập huấn.

Sách giáo khoa thống nhất dùng chung từ năm học 2026-2027. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình tập huấn sẽ được tổ chức bằng cả hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Với hình thức tập huấn trực tuyến, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 24/7, với thời lượng 1 ngày cho mỗi tên sách. Các buổi tập huấn được tổ chức theo khung giờ cố định: buổi sáng từ 8h đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h.

Từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ có đầy đủ 152 tên sách giáo khoa được tổ chức tập huấn trực tuyến trong 8 đợt, chia thành 2 vòng. Vòng 1 (đợt 1 đến đợt 4), tổ chức từ ngày 1/6 đến ngày 26/6. Vòng 2 (đợt 5 đến đợt 8), tổ chức từ ngày 29/6 đến ngày 24/7.

Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, việc tổ chức 2 vòng tập huấn sẽ giúp các địa phương linh hoạt lựa chọn thời gian phù hợp đồng thời tạo điều kiện để giáo viên có thể tham gia đầy đủ theo nhu cầu thực tế một cách thuận lợi nhất. Trong mỗi đợt, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức đồng thời khoảng 8 - 9 phòng tập huấn trực tuyến, mỗi phòng dành riêng cho một tên sách giáo khoa. Căn cứ vào lịch tập huấn chung, các địa phương chủ động phân công đối tượng tham gia và sắp xếp thời gian phù hợp.

Phó giáo sư, Tiến sỹ Trần Thị Mai Phương - Chủ biên sách giáo khoa Giáo dục Kinh tế và Pháp luật lớp 12 tập huấn trực tuyến cho giáo viên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về hình thức tập huấn trực tiếp, căn cứ nhu cầu và đề xuất từ các địa phương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ có kế hoạch, hình thức tổ chức tập huấn riêng nhằm đáp ứng yêu cầu từ địa phương một cách có hiệu quả, thiết thực, tối ưu hóa nguồn lực và tránh lãng phí.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đã chuẩn bị đầy đủ, đa dạng nguồn tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác bồi dưỡng gồm: Phiên bản điện tử sách giáo khoa, sách giáo viên, vở bài tập; tài liệu bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách giáo khoa; kế hoạch bài dạy các môn học… Tất cả các tài liệu, dữ liệu nêu trên được đăng tải miễn phí trên nền tảng taphuan.nxbgd.vn để cán bộ quản lý, giáo viên có thể chủ động tìm hiểu, nghiên cứu về sách giáo khoa các môn học.

Thông qua chương trình tập huấn, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mong muốn góp phần nâng cao chất lượng triển khai chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời hỗ trợ giáo viên chủ động hơn trong quá trình tổ chức dạy học và sử dụng sách giáo khoa tại cơ sở./.

Dự kiến miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030 Việc miễn phí sách giáo khoa được thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2029–2030. Các địa phương có khả năng cân đối ngân sách được khuyến khích triển khai sớm hơn.