TP Hồ Chí Minh: Xử lý các vấn đề phát sinh trong kỳ thi lớp 10 theo quy định

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 (ngày 1-2/6), đã ghi nhận một số tình huống phát sinh và đã được xử lý theo quy định.

Cụ thể, sáng 1/6, ở buổi thi môn Ngữ văn có 603 thí sinh vắng thi (trong tổng số 151.557 em đăng ký dự thi); 1 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Tại hai điểm thi ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình thi, phải xuống phòng y tế từ 5-10 phút. Các điểm thi đã tiến hành lập biên bản sự cố bất thường. Do nguyên nhân xuất phát từ phía thí sinh, các trường hợp này không được bù giờ thi.

Tại một điểm thi khác ghi nhận một thí sinh sử dụng máy trợ thính trong phòng thi mà không thông báo trước cho điểm thi. Phòng Quản lý Chất lượng (Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh) đã yêu cầu điểm thi lập biên bản bất thường, đồng thời vẫn cho phép thí sinh tiếp tục sử dụng thiết bị trong suốt buổi thi. Đồng thời, Sở đề nghị điểm thi yêu cầu thí sinh bổ sung đầy đủ giấy tờ chứng nhận khuyết tật sau khi kết thúc buổi thi.

Tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Kiến Thiết (Phường Bàn Cờ), ghi nhận một thí sinh thường xuyên mất ổn định trong phòng thi gây ảnh hưởng đến trật tự. Sau buổi thi, điểm thi đã lập biên bản bất thường và mời phụ huynh đến làm việc.

Trường hợp thí sinh tiếp tục có hành vi tương tự trong buổi thi chiều, sẽ được chuyển sang thi tại phòng dự phòng.

Qua xác minh, thí sinh này được xác định có vấn đề về trí tuệ, tuy nhiên chưa hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận khuyết tật theo quy định.

Trong buổi chiều 1/6, thi môn Ngoại ngữ, toàn Thành phố ghi nhận 611 thí sinh vắng thi (trong tổng số 151.557 em đăng ký dự thi); 1 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu.

Trong quá trình thi môn Ngoại ngữ, một số điểm thi ghi nhận sự cố về đề thi. Cụ thể, một số điểm thi phát hiện một số đề bị mất chữ ở trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được Sở yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng.

Toàn Thành phố có 151.557 thí sinh đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550./.

