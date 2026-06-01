Hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu kỳ thi vào lớp 10

Sáng 1/6, hơn 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh chính thức bước vào kỳ thi lớp 10 công lập năm học 2026-2027, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

Trong các buổi tiếp theo, thí sinh sẽ thi lần lượt các môn Ngoại ngữ (90 phút), Toán (120 phút) và môn chuyên/tích hợp (150 phút).

Kỳ thi được tổ chức tại 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng, gần 18.000 giáo viên được huy động tham gia kỳ thi.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau hợp nhất 3 địa phương, kỳ thi năm nay có quy mô lớn nhất cả nước. Vì vậy, công tác giao, nhận đề thi và bài thi cũng có sự điều chỉnh so với những năm trước nhằm phù hợp với thực tế tổ chức.

Thay vì giao đề vào mỗi buổi sáng và thu bài thi vào cuối buổi chiều như những năm trước, năm nay đề thi được bàn giao tới các điểm thi trước ngày thi một ngày.

Giám thị kiểm tra thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bảo quản phòng chứa đề thi và bài thi tại mỗi điểm thi chặt chẽ, theo đúng quy chế.

Trong kỳ thi năm nay có 15 thí sinh có vấn đề về sức khoẻ, các điểm thi đã triển khai các phương án hỗ trợ phù hợp, đảm bảo quyền lợi và điều kiện dự thi tốt nhất cho các em.

Cụ thể, với những thí sinh bị gãy tay không thể viết bài thi, các điểm thi bố trí cán bộ coi thi bậc trung học phổ thông (không phải giáo viên các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ) hỗ trợ viết bài. Quá trình thi, ở các phòng này có hai cán bộ coi thi và camera giám sát. Với thí sinh bị thương ở chân, các điểm thi hỗ trợ di chuyển, sắp xếp phòng thi phù hợp.

Đề năm nay tiếp tục theo định hướng mở nhằm kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh. Đây là dạng đề quen thuộc với học sinh Thành phố từ nhiều năm nay, được giáo viên đánh giá cao.

Tuy nhiên, năm nay Sở cũng tính toán mức độ khó các câu hỏi để phù hợp với thí sinh ở cả 3 khu vực, vừa bảo đảm bao quát kiến thức vừa đảm bảo độ phân hóa để tuyển sinh.

Đề thi giữ nguyên cấu trúc như năm trước, phạm vi kiến thức kiểm tra chủ yếu là lớp 8 và lớp 9. Cụ thể, đề thi môn Ngữ văn có 2 phần: Phần 1 - Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn (5 điểm); phần 2 - Đọc hiểu văn bản nghị luận hoặc văn bản thông tin và viết bài văn nghị luận xã hội (5 điểm).

Đề thi được xây dựng theo định hướng tích hợp giữa đánh giá năng lực đọc hiểu và năng lực viết, nội dung trong phần viết có liên quan đến văn bản ở phần đọc hiểu.

Đề thi môn Toán có 7 câu kiểm tra các mạch kiến thức về hình học và đo lường; số và đại số; thống kê và xác suất. Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá các năng lực toán học: tư duy và lập luận toán học; giải quyết vấn đề toán học; mô hình hóa toán học.

Đề thi môn Tiếng Anh gồm 40 câu với 4 phần: Ngữ âm; từ vựng, ngữ pháp, giao tiếp; viết; đọc hiểu. Đề thi đánh giá năng lực ngôn ngữ của học sinh không chỉ dựa trên kiến thức thuộc lòng về ngữ pháp và từ vựng, mà cả khả năng hiểu và vận dụng kiến thức ngôn ngữ vào ngữ cảnh phù hợp, đặc biệt là các tình huống thực tế trong cuộc sống.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học Phổ thông Trưng Vương. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù được tuyển sinh lớp 10 bằng hình thức xét tuyển, gồm: Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - Đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Tất cả các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn thực hiện tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển.

Năm học 2026-2027, các trường trung học phổ thông công lập của Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng 118.550 chỗ học cho học sinh lớp 10.

Khoảng hơn 50.000 học sinh không có suất vào lớp 10 trung học phổ thông công lập sẽ phải lựa chọn các hướng học khác như hệ thống giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp hoặc trung học phổ thông tư thục, với khoảng 60.000 chỗ học./.

