Thi vào lớp 10 TP Hồ Chí Minh: Phù hợp với mặt bằng chung, phân hóa cao

Trưa 2/6, gần 151.000 thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành ba môn bắt buộc trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong buổi chiều, gần 13.000 thí sinh có đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm một môn tương ứng.

Với quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, thành phố đã huy động đồng bộ các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng. Cùng với thực hiện nghiêm quy chế, các điểm thi cũng linh hoạt triển khai các biện pháp hỗ trợ, giúp thí sinh ổn định tâm lý và tham dự kỳ thi trong điều kiện thuận lợi nhất.

Đề thi nhẹ hơn nhưng đảm bảo tính phân hóa

Năm nay là năm đầu tiên Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức sau khi hợp nhất ba địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Vì thế, đề thi năm nay dù vẫn theo định hướng kiểm tra khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế như nhiều năm qua, nhưng mức độ khó được điều chỉnh giảm để phù hợp hơn với mặt bằng chung của thí sinh ở cả ba khu vực.

Theo nhiều giáo viên, đề năm nay vẫn là dạng đề quen thuộc với học sinh Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay, nhưng các yêu cầu đề đặt ra nhẹ nhàng hơn so với những năm trước, vừa sức với thí sinh. Dù vậy, đề thi các môn vẫn có một số câu khó, mang tính phân hóa cao.

Về đề thi môn Ngữ văn, thầy Võ Kim Bảo, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du nhận xét, đề thi có cấu trúc sát với đề minh họa mà Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã ban hành từ đầu năm học. Học sinh đã được giáo viên rèn luyện nhiều nên không bị bỡ ngỡ với cấu trúc đề, dạng đề và các dạng câu hỏi. Nội dung đề đảm bảo yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, vừa sức với học sinh. Đề chú trọng việc phát triển phẩm chất và năng lực người học, các câu hỏi không yêu cầu học sinh học thuộc lòng mà đòi hỏi kỹ năng, năng lực trong giải quyết vấn đề. Nhờ vậy, học sinh có thể thể hiện được năng lực sáng tạo của bản thân thay vì phụ thuộc vào văn mẫu.

Điểm đặc biệt của đề thi môn Ngữ văn ở Thành phố Hồ Chí Minh là đề luôn được xây dựng theo mạch chủ đề, giúp học sinh có thể có được tư duy logic và chủ động hơn trong quá trình làm bài. Chủ đề “Những sắc màu cảm xúc” của đề bài rất gần gũi và có độ mở cao, giúp học sinh không cảm thấy áp lực mà có thể đưa ra nhiều ý tưởng hay, sáng tạo trong quá trình làm bài. Tuy nội dung của đề gần gũi, nhưng không phải dễ để đạt được điểm cao, do đòi hỏi ở thí sinh nhiều kỹ năng.

Theo thầy Võ Kim Bảo, đề năm nay không khó nhưng có tính phân hóa cao ở các câu 1d, câu 2 phần 1 và phần 2, khi đánh giá năng lực của thí sinh ở các mặt: trải nghiệm văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực sáng tạo, hiểu biết về đời sống xã hội. Với đề này, một học sinh trung bình và học đúng mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực, có thể đạt được ít nhất 6,5 đến 7,0 điểm.

Với môn Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh), nhiều giáo viên đánh giá đề tương đối dễ, bám sát cấu trúc đề được Sở công bố từ đầu năm học. Học sinh đã được ôn tập kỹ lưỡng nên có thể dễ dàng hoàn thành bài thi. Tuy nhiên, đề cũng có nhiều câu hỏi có độ phân hóa cao, thí sinh dễ mất điểm nếu chủ quan hoặc không đọc kỹ yêu cầu của đề.

Cô Phạm Thị Xuân Oanh, Tổ trưởng môn Tiếng Anh, Trường Trung học cơ sở Lê Văn Tám, cho rằng đề năm nay vừa sức, phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bám sát cấu trúc và ma trận đề Sở đã công bố đầu năm học. Các câu hỏi của đề thi hướng đến tính ứng dụng, vận dụng ngôn ngữ vào thực tiễn cuộc sống, chứ không học thuộc lòng. Đây là định hướng ra đề thi nhiều năm nay của Thành phố Hồ Chí Minh. Cô cho rằng với đề này, số lượng thí sinh đạt điểm 8 trở lên khá nhiều.

Về đề thi môn Toán, thầy Trương Chí Dũng, Tổ trưởng Toán Trung học cơ sở Trần Huy Liệu, cho biết cấu trúc đề thi bám sát đề minh họa và định hướng yêu cầu chương trình, các bài là dạng quen thuộc, không đánh đó thí sinh. Khoảng 70% câu hỏi trong đề là kiến thức cơ bản, 20% vận dụng, 10% vận dụng cao mang tính phân loại. Nhìn chung đề năm nay dễ hơn năm trước, nhưng các câu hỏi khó, mang tính vận dụng cao (câu 6 và 7c), thì có độ khó nhỉnh hơn đề năm trước.

Thí sinh chia sẻ niềm vui với phụ huynh và bạn bè sau khi hoàn thành tốt bài thi. (Ảnh: Thu Hoài/TTXVN)

Phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi

Trong quá trình tổ chức kỳ thi, các lực lượng, các cấp ngành Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, đảm bảo kỳ thi tuyển sinh diễn ra một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế.

Bên cạnh đó, đối với các thí sinh có vấn đề về sức khỏe, ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã chỉ đạo các điểm thi đã triển khai các phương án hỗ trợ linh hoạt, phù hợp, đảm bảo quyền lợi và điều kiện dự thi tốt nhất cho các em. Cụ thể, với những thí sinh bị gãy tay không thể viết bài thi, các điểm thi bố trí cán bộ coi thi bậc Trung học phổ thông (không phải giáo viên các môn Toán, Văn, Ngoại ngữ) hỗ trợ viết bài. Quá trình thi, ở các phòng này có hai cán bộ coi thi và camera giám sát. Với thí sinh bị thương ở chân, các điểm thi hỗ trợ di chuyển, sắp xếp phòng thi phù hợp.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ba buổi thi diễn ra cơ bản bình thường. Một số buổi thi ghi nhận một số thí sinh bị bệnh trong quá trình làm bài và một số tình huống bất thường phát sinh. Các điểm thi đã lập biên bản bất thường và xử lý tình huống theo quy định, trên tinh thần hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh.

Trong buổi thi môn Ngữ văn (sáng 1/6) có 603 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh vi phạm quy chế thi. Trong buổi thi môn Ngoại ngữ (chiều 1/6), toàn Thành phố ghi nhận 611 thí sinh vắng thi; 1 thí sinh vi phạm quy chế do sử dụng tài liệu. Trong buổi thi môn Toán (sáng 2/6), có 639 thí sinh vắng thi.

Riêng buổi thi môn Ngoại ngữ, một số điểm thi phát hiện một số đề bị mất chữ ở trang 2 và trang 3. Các điểm thi liên quan đã được Sở yêu cầu mở đề dự phòng và tiến hành lập biên bản sự cố theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau hợp nhất ba địa phương, kỳ thi năm nay có quy mô rất lớn. Vì vậy, công tác giao, nhận đề thi và bài thi cũng có sự điều chỉnh so với những năm trước nhằm phù hợp với thực tế tổ chức. Thay vì giao đề và nhận bài thi trong ngày, năm nay đề thi được bàn giao tới các điểm thi trước ngày thi một ngày. Sở phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức bảo quản phòng chứa đề thi và bài thi tại mỗi điểm thi chặt chẽ, theo đúng quy chế.

Năm học 2026-2027, Thành phố Hồ Chí Minh có 3 trường công lập đặc thù thực hiện tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, gồm Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Thạnh An (xã Thạnh An); Trung học phổ thông Võ Thị Sáu - đặc khu Côn Đảo; Trường Phổ thông Dân tộc nội trú.

Các trường trung học phổ thông công lập còn lại trên địa bàn sẽ tuyển sinh bằng hình thức thi tuyển. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong hai ngày 1-2/6, với ba môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh có nguyện vọng vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ dự thi thêm môn tương ứng. Toàn Thành phố có 151.557 thí sinh đăng ký dự thi, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh là 118.550./.

