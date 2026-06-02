Đằng sau kế hoạch tăng mạnh ngân sách quốc phòng của Mỹ lên 1.500 tỷ USD

Đề xuất ngân sách quốc phòng 1.500 tỷ USD của Mỹ đang thu hút sự chú ý với nhiều tranh luận về mục tiêu chiến lược, áp lực tài chính và tác động địa chính trị.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đề xuất nâng ngân sách quốc phòng Mỹ lên 1.500 tỷ USD trong năm tài chính 2027, mức cao chưa từng có. Washington cho rằng kế hoạch này nhằm hiện đại hóa quân đội, tăng cường năng lực răn đe và củng cố vị thế chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến phân tích nhận định đề xuất trên có thể tạo thêm áp lực đối với ngân sách liên bang, đồng thời làm gia tăng cạnh tranh quân sự trong bối cảnh tình hình an ninh và địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp./.