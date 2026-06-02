Đàn cá heo cỡ lớn bơi tung tăng gần bờ tại xã đảo Cái Chiên

Ngày 1/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, một đàn cá heo cỡ lớn xuất hiện và bơi lội ở vùng biển gần bờ tại địa phương.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân làm việc tại khu vực cầu cảng Cái Chiên đã phát hiện đàn cá heo bơi nhấp nhô trên mặt biển. Đàn cá heo gồm 3 con cỡ lớn bơi quanh khu vực này trong thời gian dài.

Dù có nhiều người dân tới gần nhưng đàn cá heo không tỏ ra sợ sệt. Nhiều người dân thích thú đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh này vì hiếm khi thấy cá heo bơi gần bờ như vậy.

Các chuyên gia hải dương học thông tin, việc cá heo liên tục xuất hiện và bơi lội sát bờ tại đảo Cái Chiên là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường tự nhiên tại đây đang được bảo vệ tốt./.