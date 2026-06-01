Quảng Ninh: Cá heo cỡ lớn xuất hiện gần bờ ở khu vực đảo Cái Chiên

Ngày 1/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Chiên (tỉnh Quảng Ninh) Đinh Quang Mạnh cho biết một đàn cá heo cỡ lớn xuất hiện và bơi lội ở vùng biển gần bờ tại địa phương.

Vào đầu giờ chiều cùng ngày, người dân làm việc tại khu vực cầu cảng Cái Chiên đã phát hiện đàn cá heo bơi nhấp nhô trên mặt biển. Đàn cá heo gồm 3 con cỡ lớn bơi quanh khu vực này trong thời gian dài. Dù có nhiều người dân tới gần nhưng đàn cá heo không tỏ ra sợ sệt.

Nhiều người dân thích thú đã dùng điện thoại quay lại hình ảnh này vì hiếm khi thấy cá heo bơi gần bờ như vậy.

Đoạn video ghi lại sự việc được đăng tải lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng trước cảnh tượng hiếm gặp tại đảo Cái Chiên.

Trước đó, vào chiều 27/3, một nhóm ngư dân trong lúc đi câu cá cũng bất ngờ bắt gặp một đàn cá heo trắng gồm 6 con xuất hiện tại khu vực đảo Cái Chiên.

Các chuyên gia hải dương học thông tin, việc cá heo liên tục xuất hiện và bơi lội sát bờ tại đảo Cái Chiên là tín hiệu tích cực cho thấy môi trường tự nhiên tại đây đang được bảo vệ tốt.

Cá heo là loài sinh vật đặc biệt nhạy cảm với ô nhiễm nguồn nước; sự hiện diện của chúng cho thấy vùng biển này có chất lượng nước sạch, hệ sinh thái biển phục hồi ổn định và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào./.

