Xâm nhập mặn tiếp tục giảm, các địa phương tranh thủ tích trữ nước ngọt

Nhận định về xu thế xâm nhập mặn ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Phùng Tiến Dũng cho biết từ ngày 1-10/6, xâm nhập mặn ở khu vực này tiếp tục giảm dần.

Đây là bản tin dự báo xâm nhập mặn trên khu vực Nam Bộ cuối cùng của mùa khô năm 2025-2026.

Theo Trưởng phòng Phùng Tiến Dũng, chiều sâu ranh mặn 4‰ thời kỳ này trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 30-40 km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 15-20 km; sông Hàm Luông là 22-25 km; sông Cổ Chiên là 12-17 km; sông Hậu là 20-27 km; sông Cái Lớn là 25-30 km.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long cấp 1.

Độ mặn xâm nhập sâu trong sông, kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực.

Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh, đồng thời cần hạn chế tưới nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất.

Bên cạnh việc lưu trữ và tiết kiệm, người dân cần lắp đặt các hệ thống lọc nước mặn để đảm bảo tốt nhất lượng nước sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu.

Hệ thống lọc nước mặn được xem là biện pháp sử dụng trực tiếp nguồn nước mặn hiện tại. Hệ thống lọc nước mặn giúp xử lý các thành phần muối hòa tan trong nước, mang lại nguồn nước có độ ngọt hợp lý.

Đặc biệt, nước sau lọc có thể sử dụng để uống trực tiếp hoặc tưới tiêu cho các loại cây có khả năng chịu mặn thấp. Đối với các hộ nuôi thủy sản, cần thực hiện quan trắc theo dõi độ mặn môi trường nuôi; từ đó xác định khoảng thời gian bắt đầu nuôi và thời điểm kết thúc phù hợp với hiện trạng xâm nhập mặn.

Trước đó, từ ngày 21-31/5, xâm nhập mặn ở khu vực trên có xu thế giảm nhanh. Độ mặn tại hầu hết các trạm thấp hơn so với độ mặn cao nhất tháng 5/2025, riêng một số trạm ở Tây Ninh có độ mặn cao hơn.

Chiều sâu ranh mặn 4‰ thời kỳ này trên các sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây từ 40-55km; sông Cửa Tiểu, Cửa Đại là 20-25km;; sông Hàm Luông là 22-27km; sông Cổ Chiên là 15-20km; sông Hậu là 20-30km;; sông Cái Lớn là 30-35km./.

