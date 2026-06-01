Kiến tạo Việt Nam xanh: Kết hợp chiều sâu chính sách và sức lan tỏa cộng đồng

Trong tháng 6 này, chuỗi hoạt động truyền thông quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 sẽ được tổ chức tại phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.

Với sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu chính sách và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, chuỗi hoạt động trên không chỉ là lời hiệu triệu cho những hành động thiết thực vì thiên nhiên, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về phát triển xanh, bảo tồn biển và ứng phó biến đổi khí hậu. Từ đó khơi dậy trách nhiệm, tinh thần chung tay của cộng đồng, góp phần kiến tạo một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và thịnh vượng.

Chuỗi hoạt động truyền thông về môi trường lớn nhất trong năm 2026

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm tài nguyên thiên nhiên đang trở thành những thách thức toàn cầu, việc khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, lan tỏa lối sống xanh và thúc đẩy hành động thực chất vì môi trường không còn là lựa chọn, mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và từng người dân.

Với tinh thần đó, sáng 1/6, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tổ chức Họp báo cung cấp thông tin về Chuỗi sự kiện truyền thông hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp.”

Thông tin tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp, cho biết Nghệ An được lựa chọn là nơi tổ chức chuỗi sự kiện năm 2026, bởi đây là địa phương chưa từng đăng cai các hoạt động quy mô tương tự; đồng thời có nhiều điều kiện thuận lợi về vị trí gần biển, giao thông kết nối thuận tiện cho phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và các bộ, ngành tham dự.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp phát biểu.

Ông Điệp cũng nhấn mạnh Nghệ An không chỉ là vùng đất giàu truyền thống, mến khách mà còn là địa phương có kinh tế biển phát triển mạnh, phù hợp với tinh thần của chuỗi sự kiện môi trường quan trọng nhất trong năm nay.

Với các chủ đề mang tính thời đại và định hướng tương lai như “Toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu” hay “Bảo tồn biển vững mạnh cho hành tinh xanh” và “Thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững: Từ thể chế đến hành động” - chuỗi sự kiện không đơn thuần là một đợt ra quân mang tính phong trào, mà còn là lời khẳng định đanh thép thể hiện tầm vóc và cam kết chính trị mạnh mẽ của Việt Nam trong việc giải quyết các thách thức toàn cầu về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm đa dạng sinh học, thúc đẩy phát triển kinh tế biển xanh bền vững.

Trong đó, điểm nhấn nghệ thuật đỉnh cao và được mong đợi nhất của chuỗi hoạt động chính là Chương trình nghệ thuật với chủ đề: “Biển Việt Nam - Hành trình không gian xanh” là lời nhắn gửi mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ môi trường, gìn giữ tài nguyên biển đảo và khát vọng phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới. Sự kiện dự kiến diễn ra từ 20 giờ đến 22 giờ ngày 5/6 tại Sân khấu Quảng trường Bình Minh hoặc Quảng trường Ánh sáng thuộc thị xã Cửa Lò.

Với quy mô tập trung từ 3.000 đến 5.000 đại biểu tham dự trực tiếp, đêm nhạc sẽ là một không gian nghệ thuật hoành tráng, tái hiện tình yêu biển đảo sâu sắc, tôn vinh vẻ đẹp của đại dương và khát vọng chinh phục biển khơi theo hướng bền vững.

Sau đêm giao hưởng đầy cảm xúc, sáng 6/6, Lễ Phát động quốc gia hưởng ứng các ngày lễ môi trường và biển đảo sẽ chính thức được long trọng tổ chức tại Quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò. Sự kiện quy tụ khoảng 1.000 đại biểu trực tiếp, bao gồm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo quần chúng nhân dân.

Họp báo thông tin về chuỗi sự kiện.

Ngay sau phần nghi lễ, một chiến dịch thực địa đầy ý nghĩa sẽ được triển khai khi toàn thể đại biểu và người dân sẽ cùng ra quân làm sạch môi trường bãi biển, đồng thời tiến hành trồng rừng ngập mặn chắn sóng tại các vùng cửa sông ven biển thuộc huyện Nghi Lộc và các xã phụ cận. Những cây mắm, cây bần được xuống mầm trong ngày này chính là những “bức tường xanh” bảo vệ đất liền trước thiên tai, là biểu tượng sinh động cho hành động thực tế của con người đối với thiên nhiên.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính biểu trưng hay lễ hội quần chúng, chuỗi sự kiện truyền thông về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo năm 2026 cũng sẽ đi sâu vào các bài toán kinh tế và thể chế cốt lõi thông qua hai diễn đàn nghị sự quan trọng gồm: Hội thảo Quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững” và Diễn đàn Môi trường Quốc gia với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.”

Một cấu phần đặc biệt mang tính kết nối giao thương trong chuỗi sự kiện là khu vực Triển lãm, trưng bày các nông sản, đặc sản từ biển và các mô hình giải pháp công nghệ môi trường. Ban tổ chức dự kiến bố trí các gian hàng tiêu chuẩn tại khu vực Expo để các doanh nghiệp, địa phương trình diễn những thành tựu của mình. Đây không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm OCOP, thủy hải sản đặc trưng của 21 tỉnh thành có biển, mà còn là không gian để các doanh nghiệp trình diễn các mô hình xử lý nước thải, năng lượng tái tạo, các giải pháp đóng gói thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường thông tin tại họp báo.

Hoạt động triển lãm trên được kỳ vọng là “chiếc cầu nối” thực tế, biến ý tưởng, chính sách trên trang giấy thành những cơ hội hợp tác kinh tế xanh, thúc đẩy thị trường công nghệ môi trường tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Góp phần kiến tạo một Việt Nam xanh hơn

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cho biết quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường là các hoạt động không chỉ dừng ở tính chất phát động thường niên hay những phong trào hình thức như trồng cây, mà phải tạo được hiệu quả lan tỏa thực chất và đồng bộ từ trung ương tới địa phương. Thay vào đó, bộ hướng tới xây dựng hệ thống nhận diện, khẩu hiệu và thông điệp thống nhất tại các xã, phường, địa phương nhằm tạo sự đồng bộ trong hành động bảo vệ môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Với tinh thần đó, thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Hội Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên, các trường học và nhiều tổ chức xã hội để đưa các hoạt động bảo vệ môi trường đi vào đời sống hằng ngày.

“Việc huy động người cao tuổi tham gia sẽ góp phần lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường tới từng gia đình, thông qua sự nhắc nhở, giáo dục con cháu, trong khi lực lượng thanh niên, học sinh, sinh viên sẽ đóng vai trò hiện thực hóa các sáng kiến, hoạt động cộng đồng về môi trường,” ông Điệp nói.

Thông qua chuỗi sự hoạt động trên, Ban Tổ chức cũng kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động, từ cam kết sang thực thi, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải ròng bằng “0” và xây dựng, tạo nên một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn và bền vững cho các thế hệ mai sau.

Ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ phát động Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi cả nước nhằm kêu gọi sự tham gia đồng bộ của các địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, trường học và từng người dân trong các hành động thiết thực như giảm rác thải nhựa, phân loại rác tại nguồn, trồng cây xanh, bảo vệ nguồn nước, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ môi trường sống.

Về phía địa phương đăng cai tổ chức, ông Nguyễn Duy Nhật – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, cho biết tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị khảo sát về điều kiện lưu trú, phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong công tác lễ tân, hậu cần cho các đoàn đại biểu, cũng như hạ tầng kỹ thuật tổ chức triển lãm, trưng bày nông sản, đặc sản từ biển; sân khấu chương trình đêm nghệ thuật và phục vụ các sự kiện quy mô lớn.

Tỉnh Nghệ An cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì xây dựng các phương án bảo vệ tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và y tế trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Với sự chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm của địa phương, sự chỉ đạo chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sự đồng hành của các cơ quan truyền thông, tỉnh Nghệ An tin tưởng chuỗi sự kiện năm 2026 sẽ đạt được những kết quả thiết thực, lan tỏa thông điệp bảo vệ hành tinh xanh đến mọi người dân,” ông Nguyễn Duy Nhật nhấn mạnh/.

