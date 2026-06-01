An Giang: Tạm giữ 5 đối tượng săn bắt trái phép động vật quý hiếm tại Phú Quốc

Nhóm 5 đối tượng thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội, trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Văn Sĩ

Thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, hiếm, lực lượng Công an tỉnh An Giang vừa triệt phá nhóm đối tượng chuyên săn bắt động vật hoang dã tại đặc khu Phú Quốc, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.”

Ngày 1/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự 5 đối tượng gồm: Ngô Hoàng Phi (sinh năm 1979), Ngô Hoàng Hậu (sinh năm 2003), Đỗ Khắc Trường (sinh năm 1996), Đỗ Khắc Cường (sinh năm 1994) và Nguyễn Tấn Bền (sinh năm 1987), cùng trú tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo khoản 3, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc rồi đăng bán trên mạng xã hội, trong đó có các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, đến 12 giờ 30 phút, ngày 29/5/2026, lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da, mổ xẻ một cá thể voọc bạc Đông Dương (Trachypithecus germaini), thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Khám xét nơi ở của Phi và Hậu, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện 8 cá thể voọc bạc khác đã bị lột da, lấy thịt, chỉ còn lại phần đầu và xương; đồng thời thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn chì được sử dụng để săn bắt động vật.

Tiếp tục truy xét, sau 3 ngày vận động, các đối tượng Đỗ Khắc Trường, Đỗ Khắc Cường và Nguyễn Tấn Bền đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đầu thú, giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao cùng nhiều dụng cụ dùng để săn bắt động vật.

Tổng cộng, lực lượng Công an đã thu giữ 9 cá thể voọc bạc Đông Dương, 2 khẩu súng bắn đạn chì, 1 con dao và nhiều tang vật, phương tiện có liên quan.

Theo Điều tra viên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang, đối tượng Phi và con trai là Hậu là các đối tượng có nhiều tiền án, trong đó Phi có 4 tiền án, Hậu có 1 tiền án. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, quý hiếm.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, trưng cầu giám định các tang vật, khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi và đối tượng có liên quan.

Thượng tá Mai Phương Nam, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh An Giang cho biết trước đó qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát của đơn vị phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên vào các khu rừng sử dụng súng bắn đạn chì để săn bắt, giết các loài động vật hoang dã, trong đó có một số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Sau đó, các đối tượng đăng trên các trang mạng xã hội để bán. Qua thu thập tài liệu, chứng cứ, các trinh sát xác định nhóm đối tượng hoạt động trên địa bàn đặc khu Phú Quốc.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xin ý kiến mở chuyên án để đấu tranh, xử lý. Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bí mật theo dõi, nắm rõ quy luật, phương thức thủ đoạn phạm tội, dựng chân dung các đối tượng cầm đầu và các mắt xích trong đường dây.

"Kết quả đấu tranh chuyên án góp phần thực hiện hiệu quả Kế hoạch giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong phối hợp tổ chức tuyên truyền, đấu tranh, xử lý góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam. Đơn vị sẽ tiếp tục đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn," Thượng tá Mai Phương Nam nhấn mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)
