Xử lý 1.438 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 3 tuần thực hiện Công điện 38

Sáng 1/6, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 5/2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết: Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg theo Quyết định số 2309/QĐ-BKHCN ngày 6/5/2026; đồng thời Cục Sở hữu trí tuệ cũng ban hành Kế hoạch hành động triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg theo Quyết định số 185/QĐ-SHTT ngày 6/5/2026 nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ được giao và tổ chức triển khai thống nhất trong toàn Cục.

Thực hiện công điện, Bộ Khoa học và Công nghệ đã đôn đốc các bộ, địa phương quyết liệt triển khai công điện trên phạm vi toàn quốc; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 99/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại Báo cáo số 133/BC-BKHCN ngày 19/5/2026…

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả, đó là ngăn chặn truy cập tên miền xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp để đẩy nhanh quá trình xử lý vi phạm và khắc phục được khó khăn trong việc xử lý tên miền quốc tế do các nhà dịch vụ đăng ký tên miền quốc tế không có trụ sở tại Việt Nam cung cấp.

Đặc biệt, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 2 buổi làm việc với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an và Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Cần Thơ để trao đổi về tình hình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; thảo luận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ đã công khai đầu mối liên hệ để các bộ, ngành, địa phương và cơ quan thực thi thuận lợi trong việc trao đổi, tra cứu thông tin xác lập quyền, phối hợp cung cấp thông tin và hỗ trợ chuyên môn phục vụ hoạt động xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Bên cạnh đó, Cục đã ban hành 8 công văn cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về 37 dấu hiệu phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu.

Tại cuộc họp báo, ông Trần Lê Hồng nhấn mạnh: Thực hiện công điện số 38/CĐ-TTg, công tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã có chuyển biến tích cực.

Tính đến ngày 27/5/2026, các bộ, ngành và địa phương đã phát hiện, xử lý 1.438 vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; xử lý hành chính 1.146 vụ, khởi tố hình sự 28 vụ; tổng số tiền xử phạt trên 12,6 tỷ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 35,7 tỷ đồng; phát hiện 28 vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, điển hình.

Sau 3 tuần ra quân, số vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính đã gấp khoảng 3 lần trung bình một tháng trong năm 2025; số vụ án bị khởi tố hình sự liên quan đến hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã bằng khoảng 60% tổng số vụ án bị khởi tố của cả năm 2025, số vụ xử lý của lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã tăng khoảng 210% so với tháng 5/2025 và vượt khoảng 158% so với chỉ tiêu đề ra.

Nhiều địa phương đã thành lập Tổ công tác liên ngành, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và các cơ quan liên quan trong kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm.

Đồng thời, Cục Sở hữu trí tuệ đã tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho các cơ quan thực thi, cung cấp 9 ý kiến chuyên môn phục vụ xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và công khai đầu mối hỗ trợ tra cứu, phối hợp cung cấp thông tin phục vụ xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, Bộ Khoa học và Công nghệ đang trong quá trình phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trong năm 2026 và duy trì tính bền vững trong những năm tiếp theo.

Vì vậy, thông qua việc tổng hợp báo cáo theo Công điện số 38/CĐ-TTg, Bộ đang hình thành nguồn dữ liệu ban đầu về tình hình phát hiện, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên phạm vi toàn quốc.

Dự kiến, cơ sở dữ liệu này sẽ từng bước tích hợp thông tin về tình hình xử lý vi phạm hành chính, hình sự; các vụ việc điển hình, nghiêm trọng, phức tạp; thông tin về đối tượng quyền sở hữu trí tuệ; thông tin phục vụ xác định yếu tố xâm phạm; kết quả giám định, xử lý vi phạm.

Khi được xây dựng và vận hành, cơ sở dữ liệu sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi tra cứu, chia sẻ, đối chiếu thông tin nhanh hơn, phối hợp xử lý vụ việc hiệu quả hơn.

Cơ sở dữ liệu sẽ là công cụ đắc lực trong công tác thống kê, dự báo xu hướng của hành vi xâm phạm quyền để làm cơ sở cho việc hoạch định hoạt động của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ./.

Khởi tố 4 vụ lợi dụng quá cảnh để vận chuyển hàng hóa xâm phạm sở hữu trí tuệ Cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa khởi tố vụ án liên quan đến hành vi lợi dụng quá cảnh để vận chuyển hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ quy mô lớn.