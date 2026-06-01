Tây Ninh triệt phá vụ vận chuyển 15.500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Ngày 1/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết các đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu quy mô lớn trên địa bàn biên giới xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh.

Cụ thể, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 31/5/2026, tại khu vực ấp Bàu Sấu, xã Đông Thành, Phòng Nghiệp vụ (thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) đã chủ trì, phối hợp cùng Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, Đội Quản lý thị trường số 7 (thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh) và Công an xã Đông Thành tiến hành phục kích, bắt quả tang đối tượng đang có hành vi vận chuyển hàng cấm.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Văn Nhựt (sinh ngày 24/1/1979, hộ khẩu thường trú tại xã Bình Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tại thời điểm kiểm tra, Nhựt đang điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 51K-519.35.

Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 15.500 bao thuốc lá ngoại các loại không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Hiện nay, đối tượng Trần Văn Nhựt cùng toàn bộ tang vật và phương tiện đã được đưa về Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Đề xuất tăng mạnh mức xử phạt hành chính đối với hành vi buôn bán thuốc lá lậu Thuốc lá lậu làm thất thu ngân sách Nhà nước từ 5.000-6.000 tỷ đồng mỗi năm và ngày càng gia tăng. Song, các mức xử phạt hiện nay còn quá thấp và chưa đủ sức răn đe.