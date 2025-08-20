Đắk Lắk: Phát hiện các loài động vật quý hiếm tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô

Ngày 20/8, Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) tổ chức Lễ công bố kết quả điều tra đa dạng sinh học tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).

Trong hơn hai tháng tiến hành khảo sát thực địa, đặt bẫy ảnh theo tuyến tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô, các chuyên gia của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên và Phát triển ghi nhận 789 loài thực vật có mạch, thuộc 148 họ, 494 chi; trong đó có 1 loài cực kỳ nguy cấp, 9 loài nguy cấp và 11 loài sắp nguy cấp.

Về động vật ghi nhận 179 loài chim (19 bộ, 54 họ), trong đó có 8 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 30 loài thú (15 họ, 6 bộ), trong đó 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 48 loài bò sát, ếch nhái (12 họ, 2 bộ), trong đó có 22 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Còn tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng, đoàn điều tra ghi nhận 639 loài thực vật có mạch (116 họ, 443 chi); 54 loài bò sát, ếch nhái (19 họ, 4 bộ), trong đó có 14 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 9 loài thú (6 họ, 5 bộ), trong đó có 2 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam; 125 loài chim (17 bộ, 45 họ), trong đó có 5 loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Đáng chú ý, lần đầu tiên tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô ghi nhận một số loài thú quý hiếm, gồm: Loài chim Diều cá bé, nhóm IIB (phát hiện lại sau hơn 20 năm); loài Cheo leo lưng bạc, nhóm cực kỳ nguy cấp (trước đây chỉ được ghi nhận ở các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên).

Theo Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô Lê Minh Tiến, kết quả điều tra lần này đánh giá toàn diện sự đa dạng sinh học trên diện tích rừng do đơn vị quản lý. Đây cũng là nguồn tư liệu quý giá giúp xây dựng kế hoạch quản lý và bảo vệ rừng, đa dạng sinh học hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Khu Bảo tồn Thiên nhiên Ea Sô có diện tích 26.848 ha và Ban Quản lý Rừng phòng hộ đầu nguồn Krông Năng rộng 7.800 ha. Hiện nay hai đơn vị đang tiến hành thủ tục sáp nhập và nâng hạng thành Vườn Quốc gia./.

Một cá thể voi con chết dưới giếng ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên-Văn hóa Đồng Nai Khu vực giếng sâu nơi voi con bị rơi xuống có đường kính gần 2 mét, sâu khoảng 3,5 mét; một lượng lớn đất đá dưới giếng cho thấy dấu hiệu đàn voi đã cố gắng giải cứu cá thể voi con nhưng không thành.