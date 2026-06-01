Hướng dẫn người dân khắc phục sau sự cố hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An

Ngày 1/6, Ủy ban Nhân dân phường Trị An (thành phố Đồng Nai) cho biết, sau sự cố hơn 200 tấn cá chết trên hồ Trị An, đơn vị đã nhanh chóng triển khai các giải pháp, hỗ trợ người dân khắc phục sự cố nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Trị An cho biết, sau khi ghi nhận sự việc, địa phương đã cử cán bộ chuyên trách bám sát địa bàn, hướng dẫn các cơ sở nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do nắng nóng, mưa bão và biến động thất thường của thời tiết; đồng thời, hướng dẫn các hộ dân nuôi lồng bè thực hiện di dời về vùng nuôi, sắp xếp neo đậu an toàn để ổn định sản xuất, đảm bảo khoảng cách các cụm lồng bè tại vị trí đặt theo quy định.

Theo bà Nguyễn Thị Dung, địa phương đã hướng dẫn các hộ nuôi kiểm tra, gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng; chủ động thu tỉa để giảm mật độ nuôi hoặc khẩn trương thu hoạch toàn bộ vào thời điểm phù hợp khi đàn cá đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Các hộ dân cần thường xuyên theo dõi sức khỏe, tốc độ sinh trưởng của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời, chủ động trang bị và tăng cường sử dụng các loại máy quạt nước nhằm cung cấp oxy, điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp cho thủy sản nuôi.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin, từ ngày 28-29/5, trên địa bàn phường Trị An xảy ra mưa lớn kéo dài. Đến ngày 30/5, nhiều hộ nuôi cá tại khu vực khu phố 1 bất ngờ phát hiện cá nuôi trong lồng bè chết rải rác rồi lan rộng nhanh chóng.

Thống kê đến ngày 31/5, có khoảng 15 hộ nuôi cá bè bị ảnh hưởng, với tổng sản lượng cá chết ước tính hơn 200 tấn. Các loại cá chủ yếu như cá chép, cá trắm, cá lăng... đều trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch. Đến thời điểm hiện tại, một số bè cá trong khu vực nuôi trên hồ Trị An vẫn tiếp tục ghi nhận hiện tượng cá chết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, địa phương đã khẩn trương báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường. Đồng thời, các đơn vị chuyên môn gồm Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với địa phương lấy mẫu cá và mẫu nước để phân tích, xác định nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do lượng mưa lớn đổ xuống, cộng với mật độ nuôi dày khiến lượng oxy thiếu hụt dẫn đến cá chết hàng loạt.

Sau khi ghi nhận sự việc, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai đã yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, đồng thời triển khai các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo môi trường nguồn nước trên hồ Trị An. Trong đó việc thu gom xử lý cá chết phải được thực hiện nhanh chóng, tránh gây ô nhiễm diện rộng. Đây là nguồn nước quan trọng cung cấp cho hàng triệu người dân tại Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nên mọi nguy cơ ảnh hưởng đều cần được kiểm soát chặt chẽ./.

