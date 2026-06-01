Khởi tố 10 bị can trong đường dây hợp thức hóa động vật hoang dã trái phép

Ngày 1/6, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát Kinh tế), đơn vị này đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã đã làm rõ đường dây mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc và hành vi hợp thức hóa giấy tờ nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Theo điều tra, qua rà soát lĩnh vực đa dạng sinh học, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện hộ kinh doanh tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng do Trương Thị Kim Hà (sinh năm 1978) làm chủ có dấu hiệu nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Ngày 7/5/2026, lực lượng chức năng phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra cơ sở này. Quá trình kiểm tra xác định Nguyễn Văn Lời, cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tham gia đoàn kiểm tra, đã báo trước cho Trương Thị Kim Hà để di chuyển động vật hoang dã khỏi cơ sở nhằm đối phó cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại kho hàng cách cơ sở kinh doanh khoảng 20 mét, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát, không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Kết quả giám định cho thấy có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật hoang dã không rõ nguồn gốc từ nhiều nơi để nuôi nhốt, kinh doanh kiếm lời.

Để hợp thức hóa nguồn gốc, Hà tìm thông tin trên mạng Internet về chủng loại, số lượng động vật rồi đặt Nguyễn Hạnh Phúc mua các bảng kê lâm sản tương ứng.

Đồng thời, Hà nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện thủ tục hồ sơ cấp phép nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã.

Tiếp tục điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ thêm 8 đối tượng liên quan đến hành vi lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, mua bán bảng kê lâm sản và tiếp tay cho hoạt động mua bán động vật hoang dã trái phép.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Hạnh Phúc (sinh năm 1985, trú tỉnh Đắk Lắk) đã liên hệ với các chủ cơ sở nuôi chim tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Hải Phòng đặt mua bảng kê lâm sản. Các chủ cơ sở này tiếp tục liên hệ cán bộ kiểm lâm tại Hải Phòng và Đà Nẵng xác nhận bảng kê có nội dung không đúng thực tế.

Trong đó, Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1982) và Phùng Bá Thắng (sinh năm 1989), đều là cán bộ kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng bị xác định đã lập, ký xác nhận khống biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho một cơ sở nuôi chim tại Đà Nẵng. Mạc Đỗ Kiên (sinh năm 1983), cán bộ kiểm lâm tại Hải Phòng, bị xác định giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho một cơ sở nuôi chim tại Hải Phòng.

Sau khi có hồ sơ kê khai lâm sản, các đối tượng bán lại cho Nguyễn Hạnh Phúc, từ đó tiếp tục bán cho Trương Thị Kim Hà để hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã.

Đến ngày 29/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 10 bị can, với 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

