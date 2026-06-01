Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường” sẽ triển khai trên toàn quốc

Trong tháng 6/2026, Phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” được phát động triển khai trên phạm vi toàn quốc, với kỳ vọng tạo bước chuyển biến tích cực từ từng các hộ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, doanh nghiệp và chính quyền cơ sở.

Quan trọng hơn, mục tiêu trên không dừng ở các hoạt động ngắn hạn, mà hướng tới hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thông tin trên vừa được ông Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chia sẻ tại buổi Họp báo về chuỗi sự kiện quy mô quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Ngày Đại dương thế giới (8/6), Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026; phát động Phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tổ chức ngày 1/6.

Theo ông Cao Xuân Thạo, đây là một phong trào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ mới. Việc lựa chọn “bảo vệ môi trường” là nội dung đầu tiên để phát động thành phong trào thi đua trên toàn quốc lần này cũng thể hiện quyết tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia giải quyết một trong những vấn đề đang được toàn xã hội quan tâm hiện nay.

Điểm mới của phong trào lần này là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không phát động một hoạt động mang tính thời điểm, mà hướng tới xây dựng một phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, có tiêu chí cụ thể, có đánh giá kết quả và có cơ chế biểu dương, khen thưởng từ cơ sở đến Trung ương.

Theo đó, phong trào được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thiết kế cụ thể, gắn với từng đối tượng, địa bàn. Trong đó tập trung vào 5 nhóm nội dung thi đua, gồm: Gia đình xanh - sạch - đẹp; khu dân cư xanh - sạch - đẹp; xã, phường xanh - sạch - đẹp; cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp; doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp.

“Điều quan trọng là các nội dung thi đua đều xuất phát từ những việc làm rất gần gũi với đời sống hằng ngày của người dân như giữ gìn vệ sinh môi trường, phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, trồng cây xanh, làm sạch khu dân cư, dòng sông, hồ nước, bãi biển và các địa điểm công cộng,” Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ thêm.

Lực lượng thanh niên thành phố Đà Nẵng ra quân dọn dẹp bãi biển hưởng ứng đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh đồng loạt toàn quốc lần thứ II năm 2026. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Về tổ chức thực hiện, ông Thạo cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có văn bản đề nghị các tỉnh ủy, thành ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và hệ thống Mặt trận các cấp triển khai đồng bộ phong trào từ Trung ương đến cơ sở; thành lập ban chỉ đạo; xây dựng tiêu chí cụ thể phù hợp với điều kiện từng địa phương; tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Một điểm đáng chú ý là cùng với Lễ Phát động Quốc gia hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới, Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 vào sáng 6/6 tại Quảng trường Bình Minh, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị tất cả các xã, phường, đặc khu trong cả nước đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng như ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, làm sạch khu dân cư, làm sạch sông hồ, kênh mương, bãi biển, trồng cây xanh và xử lý các điểm ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

“Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ không chỉ là một lễ phát động, mà sẽ trở thành điểm khởi đầu của một phong trào hành động rộng khắp, thường xuyên và bền vững trong toàn xã hội,” ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh.

Chia sẻ tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cũng nhìn nhận nhiều vấn đề môi trường hiện nay gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày. Do đó cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ. Trong đó, theo ông Điệp, phân loại rác tại nguồn là nội dung cần được thúc đẩy mạnh hơn, bao gồm tách riêng rác hữu cơ, rác tái chế và chất thải sinh hoạt.

Nhân dịp này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào; giới thiệu các mô hình hay, cách làm sáng tạo, các tập thể, cá nhân tiêu biểu; qua đó góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khơi dậy ý thức tự giác tham gia bảo vệ môi trường của mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi cộng đồng dân cư.

“Với sức lan tỏa của báo chí và truyền thông, chúng tôi tin tưởng rằng phong trào ‘Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp’ sẽ nhanh chóng trở thành phong trào hành động sâu rộng trong toàn xã hội, góp phần xây dựng môi trường sống ngày càng xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và bền vững hơn,” ông Cao Xuân Thạo nhấn mạnh./.

Hiện nay, ô nhiễm môi trường đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với phát triển bền vững. Do đó, yêu cầu bảo vệ môi trường ngày càng trở nên cấp thiết trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển nhanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững. ​ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; đồng thời bên cạnh đó cũng xác định rõ quan điểm gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội và bảo vệ môi trường. ​ Trong bối cảnh đó, theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh-sạch-đẹp” là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Chính phủ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, xây dựng một Việt Nam xanh-sạch-đẹp, hướng tới cải thiện và nâng cao chất lượng toàn diện đời sống của nhân dân trong thời gian tới.

Kiến tạo Việt Nam xanh: Kết hợp chiều sâu chính sách và sức lan tỏa cộng đồng Chuỗi hoạt động truyền thông về môi trường năm 2026 được kỳ vọng sẽ khơi dậy trách nhiệm, tinh thần chung tay của cộng đồng, góp phần kiến tạo một Việt Nam xanh, phát triển bền vững và thịnh vượng.