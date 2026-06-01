Tăng ca thi công đêm, Hà Nội quyết xử lý điểm nghẽn ngập úng

Ngày 1/6, liên quan đến tiến độ các dự án chống ngập úng cục bộ đang thi công trên các tuyến phố nội đô, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) Nguyễn Đức Hưng cho biết Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định úng ngập đô thị là 1 trong 5 “điểm nghẽn” lớn để tập trung giải quyết bằng các giải pháp cấp bách và lâu dài.

Việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án chống úng ngập, trong đó có dự án đầu tư Xây dựng chống úng ngập cục bộ cho một số điểm thuộc khu vực nội đô (dự án đầu tư công) mà Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Xây dựng giao cho Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư để giải quyết “điểm nghẽn” úng ngập là một trong những nhiệm vụ được Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Sở Xây dựng quan tâm, chỉ đạo sớm hoàn thành để phục vụ thoát nước mùa mưa năm 2026.

Theo đó, các nhà thầu đang tăng tốc thi công để sớm hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch.

Hiện nhà thầu đã hoàn trả thảm bêtông nhựa lớp 1 thêm được 150m gồm các điểm Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo.

Trong trường hợp thời tiết thuận lợi không mưa, ngày và đêm 1/6, nhà thầu sẽ hoàn thành thi công lắp đặt xong cống và hoàn thiện 7 hố ga trên tuyến phố Quang Trung, công tác hoàn trả cát, đá dăm, đầm nền đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và vệ sinh môi trường. Khoảng 450m mặt đường còn lại hoàn trả xong thảm bêtông nhựa thô lớp 1 cần thêm 3 ngày, hoàn thành vào ngày 5/6 và hoàn thành lớp thảm bê tông nhựa hạt mịn hết mặt cắt ngang đường xong trước 15/6.

Các tuyến phố khác được thi công từ 20h hôm trước đến 5h sáng hôm sau (tăng 2 giờ so với phương án phân luồng cũ).

Hiện các nhà thầu đã hoàn thành thi công lắp đặt cống và tháo dỡ hết rào chắn, hoàn trả nền đường và lớp thảm bê tông nhựa thô lớp 1 tại các tuyến phố Lê Phụng Hiểu, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Tràng Thi, Quán Sứ (còn 4 hố ga trên tuyến được rào quây gọn lại hoặc đặt tấm thép dày 2cm chờ cường độ của bêtông).

Còn lại khoảng 200m (gồm 100m tuyến Phan Chu Trinh và 100m tuyến Quán Sứ) sẽ thảm bêtông nhựa thô lớp 1 xong trong đêm 1/6; đồng thời hoàn thành lớp thảm bêtông nhựa hạt mịn hết mặt cắt ngang đường các tuyến xong trước 15/6.

Thông tin thêm về một số khó khăn khi thi công các hạng mục, ông Nguyễn Đức Hưng cho biết thời gian của 1 ca thi công ngắn từ 22h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau. Mặt bằng thi công có nhiều hệ thống công trình ngầm, nổi hiện hữu phức tạp như hệ thống điện, cấp nước, thông tin... cần phối hợp xử lý di dời.

Toàn bộ vật tư, nhân lực, thiết bị phải được tính toán đủ cho từng ca đêm thi công do không có vị trí để tập kết trước cấu kiện cống, sau mỗi ca thi công phải vận chuyển toàn bộ vật tư, vật liệu thừa và phế thải phát sinh để hoàn trả mặt bằng.

Vì vậy, đơn vị thi công phải rất khẩn trương phối hợp đồng bộ giữa việc đào rãnh, gia cố nền móng, vận chuyển cấu kiện và lắp đặt cống, hoàn trả mặt đường, thu dọn vận chuyển vật liệu phế thải xây dựng và vệ sinh mặt bằng khu vực thi công.

Ngoài ra, một số đoạn tuyến do xung đột với hệ thống hạ tầng ngầm dày đặc bên dưới nên trong ca làm việc chưa thể lắp đặt, căn chỉnh chuẩn xác ngay các đốt cống và phải hoàn trả tạm hố móng để trả lại mặt bằng phục vụ đi lại của người dân.

Sau đó hạng mục công việc sẽ được hoàn thiện ở ca làm việc tiếp theo. Sau mỗi đêm thi công, trước 7h sáng các đơn vị phải hoàn thành công tác vệ sinh, rửa đường, bảo đảm điều kiện giao thông bình thường cho người dân.

Tuy nhiên với quyết tâm cao, Trung tâm đã tổ chức họp cuối ca ngày và đầu ca đêm, kiểm tra hiện trường thường xuyên để đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, giải quyết các khó khăn, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn giao thông và giảm tối đa ảnh hưởng đến đời sống người dân./.

