Công bố 3 khu vực quặng vonfram và quặng vàng không đấu giá quyền khai thác

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp vừa ký Quyết định số 1826/QĐ-BNNMT phê duyệt danh mục 3 khu vực khoáng sản chiến lược, quan trọng là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Theo quyết định trên, có 2 khu vực quặng vàng và 1 khu vực quặng vonfram thuộc diện không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Cụ thể, các khu vực quặng vàng không đấu giá quyền khai thác khoáng sản gồm: Khu vực quặng vàng Khuổi Mạn, xã Nghiên Loan, xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên và một phần thuộc xã Phan Thanh, tỉnh Cao Bằng (trước đây là các xã Bằng Thành, An Thắng thuộc huyện Pắc Nặm và xã Bành Trạch, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn); quặng vàng Đạo Viện 1, xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là xã Đào Viện thuộc huyện Yên Sơn, Tuyên Quang).

Khu vực không đấu giá khoáng sản còn lại là khu vực quặng vonfram Núi Pháo (phần mở rộng) trên địa bàn xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên (trước đây là các xã Hùng Sơn, Hà Thượng thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Tọa độ và diện tích các khu vực trên được nêu tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 866/2023 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quyết định số 2581/2025 (điều chỉnh Quyết định 866) của Thủ tướng Chính phủ.

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) được giao tổ chức công bố, cập nhật và quản lý danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Tuyên Quang có trách nhiệm quản lý, bảo vệ, giám sát hoạt động liên quan đến khu vực có khoáng sản thuộc khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản nêu trên./.

Vì sao Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất "1 luật sửa 10 luật"? Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian từ nay đến ngày 1/3/2027 còn rất ngắn, chỉ còn 1 kỳ họp của Quốc hội, nên việc xây dựng 10 dự án luật riêng lẻ là không khả thi.