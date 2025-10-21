Quảng Trị: Xác cá heo nặng 150kg trôi dạt vào bờ biển Nhật Lệ

Trung tá Đặng Văn Long, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và người dân chôn cất một xác cá heo trôi dạt vào bờ biển.

Cụ thể sáng 21/10, người dân phát hiện xác cá heo (ngư dân địa phương thường gọi là cá Ông) dài khoảng 2m, nặng khoảng 150 kg dạt vào bờ biển Nhật Lệ (đoạn qua phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị).

Do xác cá đã bắt đầu phân hủy, lực lượng Biên phòng cùng người dân đã tổ chức làm lễ theo tín ngưỡng truyền thống của ngư dân; sau đó tiến hành chôn cất để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, cá heo là loài vật thiêng, được xem là linh vật mang lại may mắn và che chở cho người đi biển. Ở nhiều địa phương ven biển, người dân còn lập miếu để thờ tự “cá Ông”./.

