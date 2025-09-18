Peru công bố hóa thạch cá heo cổ đại 12 triệu năm tuổi, tìm thấy ở sa mạc

Theo AFP, các nhà cổ sinh vật học Peru ngày 17/9 đã công bố hóa thạch của một loài cá heo tiền sử, có niên đại từ 8 đến 12 triệu năm trước, được tìm thấy tại sa mạc Ocucaje, cách thủ đô Lima khoảng 350km về phía Nam.

Mẫu hóa thạch dài khoảng 3,5m, được nhà cổ sinh vật học Mario Urbina phát hiện hồi tháng Bảy trong địa tầng Pisco, khu vực nổi tiếng với nhiều hóa thạch sinh vật biển được bảo tồn tốt.

Ông Urbina cho biết đây là một phát hiện hiếm, giúp mở rộng hiểu biết về các loài động vật có vú biển thời tiền sử.

Ông Gamarra nhận định tình trạng bảo tồn gần như nguyên vẹn của mẫu hóa thạch sẽ giúp giới khoa học nghiên cứu chi tiết hơn về cách di chuyển, tập tính bơi lội, chế độ ăn và vòng đời của loài cá heo cổ đại này.

Các chuyên gia thuộc Viện Địa chất, Khai khoáng và Luyện kim quốc gia Peru (INGEMET) nhấn mạnh phát hiện trên góp phần làm sáng tỏ lịch sử địa chất và sự biến đổi đường bờ biển trong hàng triệu năm.

Urbina ví vùng Ocucaje như một “khách sạn lớn” của biển cổ đại, được bao bọc bởi các dãy núi ven bờ, tạo môi trường yên tĩnh để sinh vật biển sinh sản.

Sa mạc Ocucaje từ lâu được xem là “thiên đường” cho thợ săn hóa thạch. Nơi đây từng phát hiện nhiều bộ xương cá voi lùn bốn chân, cá mập, cá heo và các loài động vật biển khác thuộc kỷ Miocen (từ 5 đến 23 triệu năm trước).

Năm nay, các nhà khoa học cũng công bố hóa thạch 9 triệu năm tuổi của họ hàng cá mập trắng lớn, và năm 2024, giới thiệu hộp sọ hóa thạch loài cá heo sông lớn nhất từng biết đến ở vùng Amazon, có niên đại 16 triệu năm./.

