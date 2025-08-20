Hóa thạch 140.000 năm tuổi thay đổi nhận thức về tiến hóa loài người

Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố đã phát hiện bằng chứng vật lý cổ xưa nhất về sự lai giống tự nhiên giữa người Neanderthal và Homo sapiens, sớm hơn ít nhất 80.000 năm so với các bằng chứng từng biết.



Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, công trình do Giáo sư Israel Hershkovitz (Đại học Tel Aviv) và Anne Dambricourt-Malassé (Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp) dẫn đầu, tập trung phân tích bộ xương của một đứa trẻ khoảng 5 tuổi được khai quật tại hang Skhul (Israel), có niên đại khoảng 140.000 năm. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí L’Anthropologie.



Hóa thạch này được phát hiện từ khoảng 90 năm trước, nhưng nay được phân tích lại bằng công nghệ chụp cắt lớp vi tính siêu nhỏ (micro-CT) và mô hình hóa 3D.

Kết quả cho thấy hộp sọ mang hình dạng của Homo sapiens song cũng có những đặc điểm Neanderthal rõ rệt, như cấu trúc tai trong, xương hàm dưới và hệ thống cấp máu trong hộp sọ.

Đặc biệt, xương hàm dưới - hiện lưu giữ tại Đại học Tel Aviv – thể hiện các đặc điểm hình thái điển hình của Neanderthal.



Giáo sư Hershkovitz nhấn mạnh đây là bằng chứng sớm hơn rất nhiều so với các dữ liệu di truyền từng cho rằng sự lai giống diễn ra trong khoảng 60.000–40.000 năm trước.

“Ở đây, chúng ta đang nói về một hóa thạch người có tuổi đời tới 140.000 năm,” ông khẳng định, coi đây là thay đổi lớn trong hiểu biết về lịch sử tiến hóa loài người.



Khám phá này cũng củng cố nghiên cứu trước đó của nhóm nghiên cứu, cho thấy một nhóm Neanderthal cổ xưa – gọi là “Người Nesher Ramla” – đã sinh sống tại Israel từ cách đây 400.000 năm. Điều này đồng nghĩa Neanderthal hiện diện tại khu vực khi Homo sapiens bắt đầu rời châu Phi khoảng 200.000 năm trước.



Theo nhóm nghiên cứu, bộ xương đứa trẻ tại hang Skhul là bằng chứng hóa thạch sớm nhất về mối liên hệ sinh học và xã hội giữa Neanderthal và Homo sapiens.

Báo cáo kết luận: “Đứa trẻ từ hang Skhul là kết quả trực tiếp của quá trình trao đổi gene liên tục từ các nhóm Neanderthal địa phương vào Homo sapiens.”

Phát hiện này cho thấy Neanderthal ở Trung Đông không tách biệt hay đối đầu với Homo sapiens, mà dần hòa nhập vào dòng tiến hóa của con người hiện đại - sớm hơn nhiều so với châu Âu, nơi sự lai giống chỉ xảy ra muộn hơn hàng chục nghìn năm./.

