Quốc hội Mỹ đối mặt nhiều thời hạn lập pháp quan trọng

Quốc hội Mỹ trở lại làm việc trong tuần này với hàng loạt vấn đề lập pháp cấp bách cần giải quyết, trong bối cảnh thời gian dành cho hoạt động nghị trường ngày càng thu hẹp trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và những bất đồng bắt đầu xuất hiện trong nội bộ đảng Cộng hòa, phe đa số trong cả hai cơ quan lập pháp của Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, một trong những ưu tiên hàng đầu hiện nay là gói ngân sách dành cho công tác thực thi luật di trú.

Theo kế hoạch, đảng Cộng hòa muốn phân bổ khoảng 72 tỷ USD cho Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng lực lượng Tuần tra Biên giới.

Tuy nhiên, tiến trình này đang bị đình trệ sau những tranh luận liên quan đến một quỹ bồi thường trị giá gần 2 tỷ USD do Bộ Tư pháp đề xuất nhằm hỗ trợ những người được cho là nạn nhân của việc sử dụng bộ máy công quyền vì động cơ chính trị.

Tại Thượng viện, nhiều nghị sỹ Cộng hòa đã yêu cầu Bộ Tư pháp làm rõ các tiêu chí chi trả của quỹ, đặc biệt là khả năng những người bị kết án liên quan đến vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 có được nhận bồi thường hay không.

Bên cạnh vấn đề ngân sách, Quốc hội Mỹ cũng phải xử lý việc gia hạn Điều khoản 702 của Đạo luật Giám sát Tình báo Nước ngoài (FISA) trước thời hạn ngày 12/6.

Quy định này cho phép cơ quan chức năng thu thập thông tin liên lạc của các đối tượng nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Mỹ, song đang vấp phải sự phản đối từ các nghị sỹ quan tâm đến quyền riêng tư do lo ngại dữ liệu của công dân Mỹ có thể bị thu thập gián tiếp.

Trong khi đó, đảng Dân chủ dự kiến tiếp tục thúc đẩy các cuộc bỏ phiếu liên quan đến việc hạn chế quyền hạn chiến tranh của Tổng thống đối với Iran, đồng thời đề xuất gói viện trợ quân sự trị giá 1,3 tỷ USD cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ cũng bắt đầu xem xét Dự luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) thường niên, có thể mở đường cho việc phân bổ khoảng 1.150 tỷ USD cho Bộ Quốc phòng nước này.

Giới quan sát nhận định những tuần tới sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với khả năng đảng Cộng hòa hoàn thành các ưu tiên lập pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi Quốc hội bước vào giai đoạn vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ./.

